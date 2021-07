El caso Cruz quema en las manos de los fiscales

El Dr. Provisionato se excusó de continuar con la investigación de la muerte del vecino de Ingeniero Allan y ahora no hay quien quiera tomarla.

Por Romina Martinez Parfeniuk

Luego de 25 días de que la madre y las hermanas de Francisco Cruz se entrevistaran con el fiscal, Dr. Darío Provisionato solicitándole celeridad en la investigación por la desaparición y hallazgo sin vida del joven varelense, el Ministerio Público Fiscal bonaerense les confirmaron la renuncia del titular de la UFI 1 de Varela. Ramona Espinosa, había viajado desde Corrientes para darle un “ultimátum” a quien llevaba la causa desde marzo de 2020.

“No puede decirme que necesita más tiempo y cubrirse con la excusa de la pandemia. A mi hijo me lo mataron y no hay detenidos…” expresaba a este medio Espinosa, luego de una serie de reuniones donde clamó por la celeridad de la investigación y por la detención de los que mataron a su hijo, cuyo cuerpo apareció sin vida días después de ser aprendido por personal policial de Varela.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Darío Provisionato se excusó en la causa de Francisco Cruz, basadose en que, “la familia de la víctima no tendría confianza en su desempeño como representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación”.

Recordemos que el caso de Francisco Cruz comenzó con su desaparición el 13 de marzo de 2020,luego de que fuera aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas de Varela, quienes en dos móviles- según cuentan ellos – lo dejaron sobre la avenida Hudson y la calle 1356 (Villa Hudson) aquella madrugada. Días más tarde, familiares de Cruz radicaron la denuncia por su desaparición, y recién cinco días después, mientras sus allegados realizaban una presentación junto a la Comisión Provincial por La Memoria, se encontró el hallazgo del cuerpo de Cruz con signos de tortura en cercanías de la tosquera Scarpatto.

Este medio se contactó con Esther Quijano, hermana de Francisco y con quien se había instalado en Ingeniro Allan buscando poder trabajar y enviarle dinero a su madre en Corrientes. La mujer confirmó la dimisión de Provisionato en la causa y remarcó “No cumplió con la fecha pactada que el dio a mi mamá” y sentenció “él le pidió un plazo para pensar si seguía con la causa o no, pero sin consultar a la familia renunció”.

A mediado de junio del corriente año, con ayuda de sus hijas y de la Comisión Provincial por la Memoria, Ramona Espinosa dejó su casa en la provincia de Corrientes para recorrer Quilmes , La Plata y Florencio Varela en busca de una respuesta por la muerte de su hijo de 29 años.

Se reunió con Julio Conte Grand -Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, el Dr. Marcelo Dragui – Fiscal General del Departamento Judicial de Quilmes y con el Fiscal Darío Provisionato de la UFI 1 de Florencio Varela, a quienes no escatimó en hablarle de su tristeza, pedirle por el esclarecimiento del caso y la detención de los asesino de Francisco. Como respuestas encontró –en todas las reuniones- la solicitud de “más tiempo”.

Renunció antes del plazo que le pidió a Ramona

“Al Fiscal- Provisionato- le aclaré que si no hace algo en este tiempo que me pidió -cinco meses- que abandone todo y renuncie” contaba el 15 de junio a este medio y remarcaba “El Dr. habla de la pandemia y pone excusas de lo que no tienen los elementos que le faltan… tiene 5 meses para responderme si no que se vaya y deje trabajar a los que quieren hacer justicia por mi hijo”.

La hipótesis de los allegados a Francisco Cruz

Para la familia del joven de 29 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en marzo de 2020 en inmediaciones de la Tosquera Scarpatto “lo mató la policía”, ya que la última vez que fue visto con vida había sido subido a un móvil policial del CPC por supuestos disturbios el 13 de marzo.

La mujer oriunda de Corrientes, madre de dos hijos con discapacidad y quien era ayudada por Francisco para poder mantenerse, no tiene reparos en expresar su hipótesis de quién o quiénes acabaron con la vida de su hijo de 29 años. “En manos de la policía él terminó su vida. Ellos – policías- le quitaron la vida, me lo mataron y por eso pido que todos vayan presos”.

¿Qué paso con Francisco?

El 13 de marzo de 2020, fue aprehendido por efectivos policiales del Comando de Patrullas de Varela, cuyos integrantes de los dos móviles de esa seccional, lo dejaron sobre la avenida Hudson y la calle 1356 (Villa Hudson) a la madrugada. Cruz fue buscado por su familia por varios días, hasta que su cuerpo fue encontrado cinco días después, mientras sus familiares realizaban la denuncia en las Fiscalias Descentralizadas de Varela Centro.

A un año y cuatro meses de su aparición sin vida, no hay detenidos por el hecho. Aun restan pericias que se solicitaron tanto en dispositivos celulares como en muestras extraídas del cuerpo da la víctima. Comisión por la Memoria que patrocina a los familiares de Cruz ya había solicitado en 2020 el apartamiento del fiscal Provisionato, renuncia que se confirmó esta semana.