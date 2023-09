El Campeón Mundial del Tango 2023 es de Florencio Varela

En tierras donde el tango late con fuerza, Florencio Varela, nació y floreció una historia de pasión y destreza que llevó a uno de sus propios hijos a alcanzar la cima del mundo del tango. Julián Sánchez, un vecino de este rincón del conurbano bonaerense, acaba de conquistar el título de Campeón Mundial del Tango en 2023, un logro que inundó de orgullo a la comunidad local y a todos los amantes del tango en Argentina.

Julián Sánchez, oriundo de Florencio Varela, creció en un hogar donde el tango es más que una melodía, es una forma de vida. «De chiquito siempre estuve en contacto con el tango. Mi abuelo cantaba y mi abuela bailaba», confiesa Julián, con una sonrisa que refleja la herencia cultural que corre por sus venas. Desde temprana edad, Julián demostró un talento innato para el tango y comenzó su camino en este apasionante mundo. «En una clase, cuando fui con mi mamá a buscar a mi abuela, me engancharon porque faltaba ‘un hombre’. Y yo era un mini hombre. Desde ahí no paré, hasta ahora, que tengo 35. Trabajo en esto desde los 15», relata con entusiasmo.

El viaje de Julián Sánchez en el universo del tango lo llevó a destacarse en espectáculos tanto en su tierra natal como en el extranjero. Sin embargo, su vida dio un giro significativo cuando conoció a Bruna, una talentosa bailarina brasileña. Su encuentro tuvo lugar en el mágico escenario de Señor Tango, donde la pasión y la música se entrelazan en una danza apasionada.

«Nos conocemos en el espectáculo de Señor Tango», revela Julián mientras sus ojos brillan con la chispa del recuerdo. Inmediatamente, la química entre ambos fue palpable, pero no fue un camino sin obstáculos. «Al principio no queríamos porque estábamos bien juntos. No queríamos mezclar las cosas», admite Julián. Sin embargo, como el tango mismo, su relación floreció en medio de los desafíos y las armonías complejas. «Pero nos agarramos un día en una milonga y no nos soltamos más. Se dio muy lindo», añade con una sonrisa.

Julián Sánchez, campeón mundial del Tango

La unión de Julián y Bruna, tanto en el escenario como en la vida, fue una explosión de pasión y creatividad que deslumbró a audiencias de todo el mundo. Su inquebrantable compromiso con la danza y el tango los llevó a lo más alto, culminando en la consagración de Julián como Campeón Mundial del Tango en 2023.

En Florencio Varela, el logro de Julián Sánchez se celebra como un triunfo de la comunidad y como un recordatorio de que el tango sigue vibrando en cada rincón de la ciudad. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión puede llevar a las personas a alcanzar sus sueños, sin importar los obstáculos en el camino.

La música del tango fluye a través de las venas de Julián y Bruna, y su amor por esta danza les ha llevado a conquistar el mundo. Con sus pasos elegantes y su conexión única en el escenario, este dúo ha demostrado que el tango trasciende fronteras y que el amor por esta forma de arte puede unir a personas de diferentes culturas en una danza apasionada y armoniosa.

Hoy, Florencio Varela celebra a su campeón mundial del tango, Julián Sánchez, y su historia de amor y pasión que ha dejado una huella imborrable en el mundo del tango. Un ejemplo de que el tango no solo se baila, se vive, se siente y se comparte, y que en cada esquina del planeta hay un rincón donde el tango es más que una canción, es un latido constante en el corazón de quienes lo aman. .