El calor no afloja y en Varela hay barrios que padecen la falta de agua

El termómetro sigue marcando alto, el calor no afloja y ya hay barrios de Florencio Varela que padecen una verdadera pesadilla: la falta de agua.

En la zona de Bosques los vecinos denuncian que hace cuatro días que están sin agua. «Ya no hay más Covid, no hay que desinfectarse», señaló en forma irónica una de las pobladoras para dar cuenta de que no tiene ni una gota de agua en plena ola de calor y pandemia.

En tanto, en el barrio San Francisco también denunciaron la falta de agua y pidieron por una solución urgente. «No podemos vivir este infierno todos los años», dijo una mujer que vive muy cerca de la sala de primeros auxilios de la populosa barriada.

Los mensajes comienzan a llegar a la redacción del Diario Infosur atentos al presagio de otra jornada de intenso calor: a las 8 y media de la mañana el servicio meteorológico municipal, MeteoVarela, señala que la temperatura ya roza los 30 grados.

Según la proyección del SMN, las temperaturas continuarán elevadas en el Área Metropolitana hasta el sábado, cuando se esperan 29 grados de máxima, jornada en donde comenzará un leve descenso de marcas térmicas que en el primer día de la semana próxima oscilarán entre los 16 y los 21 grados.