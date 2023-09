El brutal asesinato de un guía turístico conmociona al Barrio Presidente Sarmiento

En una macabra escena que dejó perpleja a la comunidad de Florencio Varela, un reconocido guía turístico fue hallado brutalmente asesinado en su casa del populoso barrio Presidente Sarmiento. Lautaro Ramallo, de 34 años, fue descubierto atado, amordazado y con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado en su hogar ubicado en Doctor Dardo Rocha al 1500.

El espeluznante hallazgo tuvo lugar en la mañana de este jueves, cuando la madre de Ramallo, consternada por la falta de comunicación con su hijo durante dos días, decidió visitar su domicilio. Fue entonces cuando se topó con la impactante escena que ahora tiene a la comisaría tercera de Florencio Varela en un estado de desconcierto y cerrado hermetismo.

El personal de la Comisaría 3ra. de Florencio Varela, alertado por el desgarrador hallazgo a través de una llamada al 911, irrumpió en la vivienda para encontrarse con una escena digna de una pesadilla. Ramallo, cruelmente atado de pies y manos, y con una mordaza forzada en su boca, presentaba un espeluznante rastro de violencia en su rostro, cabeza y nuca.

Brutal crimen en Presidente Sarmiento.

Conmoción en Presidente Sarmiento

Inicialmente, las autoridades sospecharon de un robo al azar, pero las imágenes de las cámaras de seguridad municipales revelaron un siniestro giro en la trama. Según los investigadores, dos individuos ingresaron a la vivienda el martes por la noche, con la aparente aprobación de la víctima. Tras pasar horas en su interior, los sospechosos abandonaron la escena a pie, llevándose consigo varios electrodomésticos de Ramallo, incluyendo un televisor, una notebook y su teléfono celular.

El fiscal Darío Provisionato, a cargo de la investigación, ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió un abuso sexual, ya que los peritos encontraron posibles rastros de semen en la escena del crimen.

Mientras los investigadores siguen buscando pistas sobre la ruta de escape de los delincuentes y si utilizaron algún vehículo para llevarse los objetos robados, la comunidad del barrio se encuentra en estado de shock. Las incógnitas persisten, y el hermetismo policial rodea este perturbador caso que dejó a todos con el corazón en un puño. El asesinato de Lautaro Ramallo sigue siendo un enigma, y las autoridades intentan arrojar luz sobre esta escalofriante tragedia que sacudió a los pobladores.