El aliado invisible: ¿Qué es una tolva y para qué sirve?

La tolva permite incluir herramientas en su parte inferior (molinos, trituradoras, pulverizadoras, etc.) y controlar la cantidad destinada para ese proceso. La forma de embudo de la tolva, y su posición suspendida, permite también el vaciado total del producto evitando pérdidas y derroches.

El uso de una tolva es muy común en el sector industrial ; si nunca has escuchado este término, es probable que estés perdiendo la posibilidad de aprovechar una herramienta sumamente útil . La tolva es un contenedor en forma de cilindro. El fondo de esta herramienta tiene forma de cono invertido, termina en una abertura mucho más pequeña que el diámetro de la parte de arriba.

