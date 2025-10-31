Edición de Infosur: condenaron al comisario encubridor

El fallo judicial llega tres años después del crimen de Lautaro y Lucas.

El caso que Infosur revela esta semana en su edición impresa vuelve a poner bajo la lupa a la Policía Bonaerense.

Tras más de tres años de investigación, la Justicia condenó a un comisario por encubrir a los asesinos de Lautaro Morello y Lucas Escalante, los jóvenes desaparecidos en diciembre de 2022 luego de haber sido vistos por última vez con un grupo de policías.

La sentencia se concretó mediante un juicio abreviado y confirmó lo que las familias denunciaron desde el primer día: que parte de la fuerza provincial intentó tapar el crimen y desviar la investigación.

Fuentes judiciales indicaron a Infosur que el excomisario fue encontrado culpable de encubrimiento agravado y abuso de autoridad, al haber manipulado registros y obstruido pruebas para proteger a los responsables.

Apoyá el periodismo local Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu aporte voluntario nos ayuda a seguir haciendo periodismo libre, independiente y desde el territorio. Aportar $1.000 / mes Aporte único Aliado Infosur $3.000 / mes Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Una verdad que tardó tres años

El hallazgo del cuerpo calcinado de Lautaro Morello en la zona rural de Bosques y la desaparición de Lucas Escalante, aún sin resolver, marcaron a fuego a Florencio Varela.

Durante meses, vecinos y familiares marcharon con una sola consigna: “Fue la Bonaerense”.

“Nos mintieron, nos hicieron esperar, pero el tiempo nos dio la razón. Hoy se sabe que fue la Policía”, expresó la madre de una de las víctimas al salir de los tribunales de Quilmes, acompañada por organismos de derechos humanos y referentes locales.

Encubrimiento y complicidades

El expediente judicial detalla cómo se manipularon actas, se demoraron pericias y se omitieron allanamientos para beneficiar a los implicados.

El fallo condenatorio no alcanza todavía a los autores materiales, pero sienta un precedente clave en una causa que expuso la violencia institucional y la corrupción dentro de la fuerza.

Para el fiscal, el juicio abreviado permitió “dar una primera respuesta judicial sin cerrar la puerta a futuras imputaciones” mientras continúa la investigación sobre los policías que participaron del operativo encubridor.

Infosur: Una herida abierta en Florencio Varela

El crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas se convirtieron en un emblema del reclamo de justicia en el sur del conurbano.

Tres años después, el fallo llega como una confirmación amarga: la verdad estaba dentro de la propia policía.

Las familias preparan un nuevo acto en la plaza central de Varela para exigir que se avance sobre los jefes que ordenaron el silencio.

Leé la edición impresa completa del Diario Infosur

Hacé clic en el flipbook y recorré página por página la edición digital de esta semana.