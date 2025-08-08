¡Edesur suma una app que transforma vidas!

Edesur dio un paso histórico hacia la inclusión: desde ahora, las personas con dificultades para comunicarse podrán realizar trámites en sus oficinas comerciales gracias a la incorporación de Háblalo, la aplicación de asistencia comunicacional desarrollada por Mateo Salvatto y su equipo de Asteroid Technologies.

La distribuidora eléctrica se convirtió en la primera empresa de servicios públicos en Argentina en adoptar esta tecnología, que ya está presente en más de 3.000 espacios accesibles en todo el país y utilizada por más de 50 compañías. Con esta incorporación, Edesur busca facilitar el acceso a la atención a clientes con dificultades en el habla, la audición o la comprensión.

La aplicación Háblalo ya puede usarse en las oficinas de Edesur escaneando un código QR. Funciona sin conexión y en 48 idiomas para brindar una atención accesible.

La implementación es sencilla pero poderosa: en cada oficina comercial de la zona de concesión de Edesur, los clientes encontrarán un código QR. Al escanearlo, podrán acceder a la aplicación sin necesidad de contar con internet, y utilizar sus funciones en 48 idiomas, convirtiendo texto o pictogramas en voz y viceversa.

Esta tecnología representa un avance significativo para personas con discapacidad comunicacional, y forma parte de una política más amplia que la empresa viene llevando adelante en materia de atención inclusiva y mejora de la experiencia del cliente.

Edesur colocó carteles con códigos QR en todas sus oficinas. Escaneándolos, los clientes pueden usar la app Háblalo para comunicarse sin barreras.

Además de Háblalo, Edesur ya había dado señales de su compromiso social al certificar sus oficinas para la atención de personas neurodivergentes y al desarrollar materiales pensados especialmente para personas con dislexia.

Con esta iniciativa, Edesur busca posicionarse no solo como proveedora de energía eléctrica, sino también como una compañía con responsabilidad social, que entiende que la atención al público debe ser un espacio sin barreras.

En tiempos donde la accesibilidad suele ser relegada, esta decisión marca una diferencia. Transformar un trámite en una experiencia posible, cercana y humana puede cambiarle el día —y hasta la vida— a muchas personas.