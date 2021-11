Easy Casa, la plataforma que te hace la vida más fácil

Todo lo que necesitas saber y estás buscando reparar en tu hogar lo podés encontrar al instante. Una cadena de contacto entre clientes y profesionales. Se trata de un proyecto ideado por un grupo de expertos cordobeses. Se convirtió en poco tiempo, en un sueño hecho realidad y ya es un éxito.

Hoy todo pasa por la web. Es una realidad. Y así también lo es Easy Casa, una plataforma que llegó para quedarse y con el objetivo de hacerte la vida más simple, sin complicaciones, al instante. Su propósito: unir profesionales y clientes en materia de reparaciones y mantenimiento del hogar.

El tiempo pasa volando. Las rutinas laborales a veces dificultan llegarse hasta un taller o tienda de servicios para el hogar. Los requerimientos diarios son infinitos y hay muy buenos profesionales que pueden ayudarte si existe un medio que simplifique las cosas para ambos lados. Por eso, un grupo de jóvenes cordobeses decidió crear Easy Casa.

Un sitio donde encontrarás todos los servicios en un solo lugar. Sus creadores cuentan que el proyecto comenzó hace poco menos de un año, con un principal objetivo en mente: convertirse en el Amazon para los servicios domésticos y brindar a quien ingresa, con un solo clic, la oportunidad de conocer “artesanos” de múltiples rubros, cerca de su zona de residencia.

Hay una conocida frase que dice que “un objetivo sin un plan es sólo un deseo”, por eso este grupo de jóvenes veinteañeros no se quedaron en el bosquejo, sino que con sus conocimientos profesionales de diversos ámbitos decidieron cumplir la meta: una plataforma muy simple e intuitiva en su uso.

¿Cómo funciona?

Con potentes herramientas de marketing digital, el acceso a los negocios y servicios por Internet es más práctico. Permite encontrar lo inalcanzable y a precios competitivos y controlados. El sitio web cuenta con muchas categorías de servicios como: albañiles, arquitectos, cerrajeros, electricistas, carpinteros, gasistas, plomeros, tapiceros, pintores, jardinero, mudanzas, limpieza y muchos más. Y no solo eso, ofrece tips, ideas y consejos para cada situación que se pueda tener en la vida cotidiana. Hasta lo más impensado: como por ejemplo información sobre preguntas que quizás alguna vez uno se hizo y no sabía, o que jamás se preguntó: ¿Quién fue el arquitecto de la Torre Eiffel?; ¿El gas natural es renovable o no renovable?; ¿Dónde denunciar a un gasista matriculado?, entre otras.

Una vez que se ingresa se puede pedir presupuesto, y si se trata de un caso de urgencia también cuenta con un enlace de acceso rápido. En definitiva, se puede hacer un pedido (indicando lo que se necesita), encontrar el mejor presupuesto (en pocas horas un experto se contactará) y contratar el mejor profesional (el más específico para resolver ese problema, cercano a tu residencia).

Solo hay que registrarse como cliente o profesional. Es muy fácil y al alcance de cualquier persona. Una manera de simplificar el trabajo de aquellos que buscan incrementar o dar a conocer sus tareas y quienes buscan a un buen profesional con referencias aseguradas, que en la misma plataforma se puede leer.

Instant Matching

Coincidencia instantánea o conocida en inglés como ‘Instant Matching’, es la función con la que hasta la fecha esta web ha alcanzado acercarse a los objetivos planeados. Una conexión inmediata entre clientes y proveedores de servicios locales.

Es por eso que el tiempo de espera en conseguir la posible solución a un problema se reduce a minutos. El usuario puede consultar los perfiles de los profesionales, leer las reseñas y decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades en distintos puntos del país.

De esa manera, la persona encuentra el especialista que está buscando y puede enviar mensajes a través de la plataforma para concretar la cita. Todo a través de una serie de clics rápidos y sencillos.

Easy casa es la nueva tendencia de localización estratégica de reparaciones y mantenimiento para la vivienda.