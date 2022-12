EAE Barcelona: un centro para aprender todo

Justamente, EAE es una escuela de negocios que desde el año 1958 ha formado a los profesionales que han desarrollado e impulsado el sector empresarial , no solo español sino también europeo.

Esta escuela facilita una gran variedad de posibilidades para desarrollar tanto habilidades profesionales como personales . No solo basta con tener conocimientos teóricos, también es esencial enfrentarse a situaciones prácticas que ayuden a mejorar las destrezas sociales, emocionales y de liderazgo.

Es por eso que a la hora de elegir una institución para formarse profesionalmente se debe elegir con cierto cuidado. Hay muchas alternativas disponibles en el país pero no todas reúnen las condiciones y características más convenientes para el futuro laboral.

No solo debe proporcionar programas actualizados y acordes a las nuevas exigencias del mercado. También debe promover el desarrollo de un perfil profesional integral. En el que la adaptación a cualquier tipo de contextos, la comunicación y la creatividad sean aspectos centrales.