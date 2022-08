Durmiendo con el enemigo: próxima semana se conocerá el veredicto contra un hombre por el presunto abuso sexual de su esposa

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela, dará la próxima semana su veredicto en el juicio a un hombre por el presupuesto abuso sexual mediante amenazas con un arma de fuego a su esposa en la vivienda que compartían a inicios de noviembre de 2018. En los alegatos el fiscal Dino Maistruk solicitó una pena de 13 años y seis meses para el encartado.

Para el fiscal del juico quedo acreditado a lo largo del debate que Jonathan D., enojado por una infidelidad de S. DR la obligó a practicarle sexo oral apuntándola con un arma de fuego y que más tarde la intimó a que mantuviera relaciones sexuales con él. “Le dije que no quería saber nada, que ya le alcanzaba con lo que me había hecho y me obligó a tener relaciones con él» había manifestado la víctima en la primera audiencia del debate ante los jueces Dres. Zurzolo Suárez, González Aguirre y Stremel .

El representante del Ministerio Publico Fiscal Maistruk tras su alegato solicitó que el encartado sea condenado a la pena de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mediando amenazas con un arma de fuego reiteradas. También se expresó remarcando que la mujer que radicó la denuncia por el hecho de los primeros días de noviembre de 2018, habría sido víctima de violencia de género, económica y psicológica.

A su turno, el Dr. JC Feustel, abogado defensor de Jonathan D. solicitó la absolución de su ahijado procesal destacando que éste era un padre y hombre que se “ desvivía por darle lo mejor a su esposa e hijas”.

“No hice nada de lo que se me acusa”

Al cierre de los alegatos el juzgado Jonathan D., hizo uso de su derecho de declarar en donde relató lo sucedido aquel día en que se enteró que su concubina y madre de sus hijos le había sido infiel, negó haberla golpeado y realizado un ataque sexual contra su voluntad. Asimismo, aclaró “mantuvimos relaciones sexuales esa noche como toda pareja. No pasó nada de lo que dice S.DR”.

El próximo martes 9 de agosto, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela resolverán la situación del encartado.