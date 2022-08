Durmiendo con el enemigo: condenaron un hombre por abusar de su esposa mientras la amenazaba con un arma

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela condenó ayer a Jonathan D. por abusar sexualmente mediando amenazas como un arma de fuego de su concubina en la vivienda que compartían en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.

De esta manera, el ahora condenado deberá cumplir una pena por los delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y madre de sus hijas por los hechos denunciados en noviembre de 2018.



En el veredicto que fue dado a conocer ayer pasado el mediodía, los magistrados Dres. Zurzolo Suárez, González Aguirre y Stremel encontraron culpable a Jonathan D., y le impusieron una pena de 9 años y 6 meses de prisión accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, mediando amenazas con un arma de fuego reiteradas contra S. DR.



Recordemos que, en los alegatos, el representante del Ministerio Publico Fiscal Dr. Dino Maistruk aseveró que en el debate se acredito que Jonathan D., enojado por una infidelidad de S. DR la obligó a practicarle sexo oral apuntándola con un arma de fuego y que más tarde la intimó a que mantuviera relaciones sexuales con él. “Le dije que no quería saber nada, que ya le alcanzaba con lo que me había hecho y me obligó a tener relaciones con él» había manifestado la víctima en la primera audiencia del juicio.



Además, el fiscal fue contundente al expresar que la víctima en autos había radicado la denuncia por el hecho de los primeros días de noviembre de 2018; y que había sido víctima de violencia de género, económica y psicológica por parte de Jonathan D.,a quien conoció cuando era una adolescente de 14 años y con quien convivió por más de una década.

La víctima declarando a metros de su agresor