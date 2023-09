Dos policías presos por robar una rueda de auxilio en Solano

Dos oficiales de la Policía de la Ciudad y un hombre que quiso hacerse pasar por empleado municipal de la delegación Bernal fueron detenidos en una estación de servicio de la localidad de San Francisco Solano, Quilmes, acusados de haber robado minutos antes una rueda de auxilio de una camioneta estacionada, informaron hoy fuentes policiales.

Los policías, que quedaron desafectados inmediatamente de sus funciones, fueron identificados como la oficial Ayelén Braulia Contreras, quien cumplía funciones en la Comisaría Vecinal 8A, y Jonathan David Salinas, quien cumplía tareas de la División Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad.

En tanto, según a la información policial, el tercer detenido es Rubén Reinaldo Cabrera, quien dijo desempeñarse en en el área de Obras Públicas de la Delegación de Bernal Oeste de la Municipalidad de Quilmes, aunque se determinó que ese dato era falso, ya que no presta servicios allí, dijeron fuentes del municipio a Télam.

Las detenciones fueron concretadas el domingo luego que una persona denunciara mediante un llamado al 911 que le habían robado la rueda de auxilio de su camioneta Renault Sandero, lo que había quedado registrado por cámara de seguridad de una casa vecina, en la calle 840 de Florencio Varela.

Iniciado el rastrillaje por el personal policial de la comisaría de San Francisco Solano, se logró detectar un auto Volkswagen Fox negro similar al aportado por las imágenes de cámaras de seguridad que estaba estacionado en una estación de servicio y cuyos ocupantes fueron identificados y detenidos, por lo que quedaron alojados en la comisaría de la zona a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción 4 de Quilmes, acusados de «robo agravado».

En el interior de ese auto, los efectivos hallaron la rueda robada a la camioneta Sandero, además de pertenencias de los acusados, agregaron los voceros.