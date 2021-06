Dolor en Quilmes por la muerte del ex concejal Marcelo Firpo

El ex concejal de Quilmes, Marcelo Firpo, falleció en las últimas horas a los 58 años, según informó la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), a través de su rector, Ing. Jorge Calzoni, quien participó con dolor a toda la comunidad universitaria del fallecimiento de su querido y respetado secretario de Planificación y Gestión Administrativa, Dr. CP. Marcelo Firpo.

