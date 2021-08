Dolor en Ingeniero Allana: Falleció Ariel Zorrilla, el chofer de la 324 que luchaba contra un cáncer y la Obra Social de la UTA que le negaba los medicamentos

Ariel Zorrilla tenía 33 años, estaba casado con Claudia Moreno, era papá de un pequeño hijo de 2 años y medio. Conocimos su historia hace cuatro meses, cuando decidieron denunciar la falta de respuesta de la obra social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (OSCTCP), quienes no le entregaban la medicación para la quimioterapia que debía realizarse en el Hospital El Cruce. Ariel falleció tras una dolorosa lucha contra el cáncer y la burocracia del sindicato al cual le aportó durante 8 años, mientras trabajaba como chofer en la Línea 324 de Florencio Varela.

“Me juraste que ibas a estar toda la vida conmigo, y la jueza dijo hasta que la muerte los separe. Y mira nos separó nomás!. No sé cómo hacer para juntar mis pedazos amor de mi vida. La peleaste hasta el final… mí amor sos un guerrero, con todas las letras…Dame fuerzas amor” expresó su tristeza Claudia Moreno, la esposa de Ariel en las redes sociales.

La partida del colectivero que clamaba junto a su familia por que la OSCTCP y la UTA respetaran sus derechos, hizo que la tristeza y bronca se apoderara de la barriada de Ingeniero Allan.

“Ariel Zorrilla, finalmente falleció tras una dolorosa lucha contra el cáncer y la burocracia de las entidades que dicen respaldar a sus socios…Ariel, pibe que conocimos en el cole, en el barrio. Un joven vecino de Ingeniero Allan, el colectivero, padre de 33 años… Hago llegar mis condolencias a la familia y allegados por tal enorme perdida. La pelearon con todo hasta el final. Y todos fuimos testigo de cómo batallaron ante la enfermedad, la burocracia y el negocio de la salud” expresaba indignado uno de sus vecinos, Sebastián López, en uno de los tantos grupos de esa localidad.

La larga pelea por su medicación

A fines de abril este medio contó su historia, la que los representantes de su obra social no escucharon. Claudia Moreno, denunciaba que “el cáncer a Ariel, ya le quitó su pierna entera y ahora está tomando sus pulmones” y que el joven Zorrilla “que era afiliado número: 0115368000 de OSCTCP, la obra social de la UTA”, que más allá de los reclamos no recibió respuesta satisfactoria. “No pedimos dinero, solo pedimos sus firmas para que la obra social UTA apruebe y entregué los medicamentos para mí marido que está muy enfermo. Tiene cáncer y está muy grave” clamaba la mujer.

Ariel, merecía una oportunidad, pero la burocracia pudo más

La vida de Ariel se fue apagando con cada negativa que fue recibiendo ante los reclamos a la OSCTCP y la UTA, pero incluso en todo momento siguió luchando por su vida y por su derecho. “Hace 8 años le aporto a la obra social de la UTA, nunca la necesité, salvo cuando nació mi bebé hace 2 años y medio. Sin embargo, ahora no me quiere dar los remedios oncológicos para que yo pueda empezar quimioterapia y poder salvar mi vida. Yo mandé todo lo que me pidieron pero me dan muchas vueltas”, relataba el chofer que prestaba servicio en la línea 324.

En aquel momento, los reclamos por los remedios que clamaba Claudia para Ariel con el número de trámite 676562, rondaban los 80.000 pesos. Dichos medicamentos le hubieran permitido- en abril- poder iniciar la quimioterapia en el Hospital El Cruce donde se estaba tratando.

Lamentablemente, la burocracia, la falta de compromiso de los gremialistas le quitaron la posibilidad de recuperarse y de que Ariel Zorrilla disfrutara con su esposa Claudia del crecimiento de su hijo.

Abandonado por la empresa y solo ayudado por sus ex compañeros

“La empresa lo ayudo a Ariel al principio de la enfermedad, cuando la obra social tardaba para hacer los estudios. También, la empresa lo mando a hacerse unos estudios, pero después nos abandonaron. Le mandaron el telegrama que le guardaban el puesto sin goce de sueldo y le dejaron de pagar” y remarcó “Desde ese momento nosotros no tenemos un ingreso” contaba en abril de este año Claudia.

“Los compañeros de Ariel empezaron a ayudarnos incondicionalmente. Ellos desde el día que dejó de cobrar, nos traen carne, mercadería, pañales para mi bebé, leche” relató la joven mujer y aclaró “La verdad que gracias a ellos hoy a nosotros no nos falta la comida vamos a decir” recordaba la mujer y aseguraba que su subsistencia era y es aun hoy con el fallecimiento de su esposo con su emprendimiento de venta de ropas por Facebook “Indu Joel Joel”.