Distinguen a investigadora del CONICET con el Premio Latin American Women in Chemistry 2021

“Agradezco a la universidad pública, especialmente a la Universidad de Buenos Aires, en cuya casa me formé desde la escuela secundaria, la carrera universitaria y el doctorado, y al CONICET, de cuya Carrera del Investigador soy miembro, que apoyó mi trabajo especialmente en muy duras circunstancias. También a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde realicé la mayor parte de mis últimas actividades, al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, y al Instituto de Doble Dependencia iiiA-CONICET de la Universidad de General San Martín, donde desarrollo mi trabajo actual”, expresó la investigadora. Y añadió: “A la memoria de Enrique San Román (mi pareja) y de mis padres, a mi familia y amigos, y a mis hijos y nuera”.

Fue en la categoría Leadership in Academia, que reconoce trayectorias comprobadas en el ámbito académico y con impacto global y social en el campo de la investigación científica en química. Con este premio, ambas instituciones buscan reconocer a mujeres científicas hispanohablantes que han contribuido a la química y ciencias relacionadas.“Espero que este premio pueda servir para que las generaciones jóvenes que he formado continúen en la investigación científica y en el cuidado del ambiente, estrechando lazos con la comunidad científica internacional y nacional. Extiendo este deseo a todos los jóvenes interesados (y espero apasionados) en la investigación y la tecnología”, expresó Litter.

(Por InfoGEI).- |La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Marta Litter, fue distinguida con el premio Latin American Women in Chemistry 2021 que otorgan la American Chemical Society (ACS) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ), por su contribución de impacto global y social a la investigación científica en química. Mención especial para, la investigadora del CONICET, María Julia Culzoni.

