Diputados rechazó el veto de Milei: la UNAJ celebró en la Marcha Federal Universitaria

La tarde en el Congreso de la Nación se convirtió en escenario de un fuerte revés político para el presidente Javier Milei. La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica, en una sesión que dejó al oficialismo debilitado y con fracturas expuestas.

En paralelo, desde las calles, la comunidad universitaria de Florencio Varela se hacía sentir. Estudiantes, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) marcharon desde el Cruce Varela hasta la Ciudad de Buenos Aires en la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, sumando su voz a una jornada que ya quedará en la historia educativa argentina.

Un Congreso que le dio la espalda al veto presidencial

Con 174 votos afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones, Diputados ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla un aumento en los recursos para las universidades y la apertura de paritarias para el sector académico.

Poco después, el recinto repitió la fórmula: con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, se rechazó también el veto de Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca recomponer salarios en salud, eliminar el impuesto a las guardias y garantizar financiamiento para el sistema.

Ambas normas regresarán al Senado, donde la oposición ya cuenta con los dos tercios para imponerlas de manera definitiva.

La UNAJ, presente y protagonista

Mientras tanto, sobre la avenida Rivadavia, banderas, bombos y cantos de la UNAJ se mezclaban con miles de universitarios de todo el país. La delegación de Varela había salido al mediodía en micros y autos desde el Cruce, con agrupaciones estudiantiles, gremios docentes y nodocentes, organizaciones sindicales y familias que se identifican con la universidad pública.

“Hoy la UNAJ dice presente, porque defender el financiamiento es defender nuestro futuro”, se escuchaba entre los cánticos frente al Congreso.

Un golpe político a Milei

El revés en Diputados no solo tiene impacto en el plano legislativo. Llega apenas días después de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y confirma la fragilidad del Gobierno para sostener alianzas en el Congreso.

Con las elecciones de octubre en el horizonte, la oposición logró imponer agenda en un tema que movilizó a la sociedad: la defensa de la universidad pública y la salud infantil.