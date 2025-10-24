Habrá un encuentro gratuito en el Anfiteatro de la Estación con bandas locales y un show judío mesiánico en Zeballos. Ambas actividades organizadas por la Federación FICE.

FLORENCIO VARELA — El próximo fin de semana, Florencio Varela será epicentro de la fe evangélica en la zona sur. La Federación de Iglesias FICE organiza dos eventos masivos en el marco de la celebración del Día de la Iglesia Evangélica: una tarde de alabanza, sanidad y milagros el sábado 1 de noviembre, y un show judío mesiánico el viernes 31 de octubre que promete hacer viajar al público «al corazón de Israel».

Sábado 1 de noviembre: jornada gratuita en el Anfiteatro de Varela

La actividad central será el sábado 1 de noviembre a las 16 horas en el Anfiteatro de la Estación de Varela, ubicado sobre las vías del Ferrocarril Roca y Avenida Presidente Perón. El acceso es libre y gratuito.

La jornada contará con la participación de bandas locales de música evangélica y grupos de danzarinas que animarán la tarde. El mensaje principal estará a cargo del evangelista Roberto Sánchez, quien promete «una tarde de sanidad y milagros» para toda la comunidad.

La convocatoria apunta a reunir a las distintas congregaciones evangélicas de Florencio Varela y la zona, en un encuentro que busca visibilizar la presencia de la iglesia en el territorio. Según los organizadores, se espera la participación de cientos de fieles de todo el distrito.

El evento es organizado por la Federación de Iglesias FICE en conjunto con Radio La Voz Profética, Radio Shalom y Multimedios Sion, medios de comunicación evangélicos que transmitirán el evento en vivo.

Viernes 31: «Uno por Israel», un show que atraviesa generaciones

Un día antes, el viernes 31 de octubre a las 19 horas, se realizará «Uno por Israel», un espectáculo judío mesiánico que combina música en vivo y danzas típicas israelíes. El evento tendrá lugar en Iglesia ICINE, ubicado en Pedro Medrano 2195, colectora de ex Ruta 2, kilómetro 28, Parada del Ombú, Zeballos.

El show, presentado por Marcos Bustos y la Federación FICE, promete hacer de esa noche «tu noche», con un repertorio que recorre la tradición musical israelí desde una perspectiva mesiánica. «Te hará viajar al corazón de Israel», anticipa la convocatoria.

La apertura de puertas será a las 19:30 horas, con convocatoria desde las 19. La entrada será con aporte voluntario de alimentos no perecederos, que serán destinados a obras sociales de las iglesias participantes.

«Uno por Israel. No vas a querer quedarte afuera», reza el lema del evento, que busca atraer no solo a la comunidad evangélica sino también a familias interesadas en conocer la cultura y música judía mesiánica.

Cómo llegar y qué llevar

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Hora: 16:00

Lugar: Anfiteatro de la Estación de Varela (vías del Ferrocarril Roca y Av. Presidente Perón)

Entrada: Gratuita

Actividad: Bandas locales, danzas, mensaje del evangelista Roberto Sánchez

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Convocatoria: 19:00 / Apertura: 19:30

Lugar: Iglesia y Cine – Pedro Medrano 2195, colectora ex Ruta 2 km 28, Parada del Humbú, Ceballos

Entrada: Alimentos no perecederos

Show: «Uno por Israel» – Música y danzas judías mesiánicas

Organiza: Federación de Iglesias FICE

Difunden: Radio La Voz Profética, Radio Shalom, Multimedios Sion

Producen: Ciproducciones

Auspician: ADIRE, Iglesia Manmín Argentina

INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿Cómo llego al Anfiteatro de Varela?

Tren Roca ramal Bosques, estación Florencio Varela

Colectivos 501, 502, 324, 148 (parada Estación Varela)

¿Cómo llego a Zeballos (Uno por Israel)?

Ex Ruta 2 km 28, colectora (altura Parada del Ombú)

Colectivos que circulan por Ex Ruta 2

¿Qué alimentos llevar?

Arroz, fideos, aceite, leche, harina, azúcar

Enlatados, legumbres

Evitar productos perecederos o que requieran refrigeración

Más información: Redes sociales de Federación de Iglesias FICE Florencio Varela