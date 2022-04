Día de la Lengua Española: 10 errores comunes que las personas cometen al momento de escribir en español

Up Next

La “s” innecesaria : en ocasiones un error común de las personas es añadir una “s” al final de palabras que no la llevan y que no la necesitan, tales como: “dijistes”, “fuistes”, “hicistes”, “escribistes”, entre otras. Es importante vigilar estas letras que pueden sobrar.

Yendo y llendo : “yendo” hace referencia al gerundio del verbo ir, sin embargo, en el caso de “llendo” se trata de una palabra que no existe.

Mayúsculas innecesarias : en español el uso de las mayúsculas es bastante particular, sin embargo, basta con comprender que solo se escribe con mayúscula inicial los nombres propios, los títulos y luego de algún signo de puntuación que lo amerite, ya sea después del cierre de los signos de interrogación y de exclamación o de un punto seguido, por mencionar algunos.