Detuvieron a policía de la Comisaría Primera de Varela por una causa de extorsión

Un escándalo policial sacudió a Florencio Varela este fin de semana cuando un Oficial Ayudante de la Comisaría Primera del distrito fue detenido en una causa donde se investiga supuesta extorsión a un comerciante local con la suma de $200.000, aprovechando su investidura para amenazarlo tras una pelea callejera.

El caso, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía N°4 Descentralizada de Florencio Varela, tiene como protagonista a un efectivo policial identificado con las iniciales C.G., quien decidió presentarse de manera espontánea antes de que la Justicia lo busque, en una maniobra que no le sirvió para evitar su detención.

El origen: una pelea y una oportunidad

Todo comenzó cuando un comerciante de la zona protagonizó una pelea a golpes de puño con otra persona en circunstancias que aún se investigan. Lo que parecía ser un altercado menor se convirtió en la excusa perfecta para que el oficial urdiera su plan extorsivo, señala la denuncia.

Al día siguiente del incidente, mientras el Club Defensa y Justicia jugaba de local en una fecha que el comerciante recordaría para siempre, recibió una citación que cambiaría su rutina según denunció: el Oficial Ayudante C.G. lo convocó para una «conversación».

La extorsión en acción

En esa reunión, el efectivo policial habría desplegado su estrategia intimidatoria. Con la autoridad que le confería su uniforme, le habría comunicado al comerciante que «la salud de la persona a la que agredió se había agravado» y que, para «evitar males mayores», debía abonar la suma de $200.000.

La frase «para evitar males mayores» resonó como una amenaza velada que dejaba entrever las posibles consecuencias legales que podría enfrentar si no accedía al pago exigido por el miembro de la Comisaría Principal de Florencio Varela.

La denuncia que destapó todo

El comerciante, lejos de dejarse amedrentar, decidió denunciar la supuesta extorsión ante las autoridades competentes.

La causa fue caratulada como «EXTORSIÓN Y EXACCIONES ILEGALES E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO», lo que refleja la gravedad de los delitos imputados.

Presentación espontánea y detención

En una jugada que evidenciaría la presión de la investigación en su contra, C.G. se presentó espontáneamente en la Fiscalía N°4 a las 09:35 horas del sábado. Sin embargo, tras mantener una entrevista con la fiscalía interviniente, la magistrada dispuso su detención inmediata.

El oficial quedó bajo custodia policial hasta que personal de Gendarmería Nacional se hizo cargo de su vigilancia, evidenciando la desconfianza hacia la propia fuerza policial en este tipo de casos.

Cambio de custodia

A las 10:00 horas, personal de Gendarmería Nacional de Florencio Varela asumió la custodia del detenido, en una medida que busca garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier tipo de interferencia corporativa.