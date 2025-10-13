Detienen a un menor por el crimen de Melody en Quilmes

La investigación por la trágica muerte de Melody Naiara Sol Cerdán, de 14 años, avanzó este fin de semana con la detención de un menor de 17 años, identificado como A.S., sospechoso de haber disparado durante la fiesta clandestina que terminó con la vida de la adolescente. El otro implicado, de 18 años, continúa prófugo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en Villa La Iapi, donde Melody participaba de una “juntada” que se había vuelto habitual en la zona. Según los primeros testimonios, la fiesta derivó en una batalla campal entre adolescentes, durante la cual se escucharon disparos. En medio del caos, Melody fue alcanzada por un proyectil en la cabeza y perdió la vida casi en el acto.

Tras la detención de A.S., la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes continúa la investigación, buscando testigos y el paradero del otro joven acusado, de 18 años, para que responda ante la justicia.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, donde vecinos denunciaron la proliferación de fiestas clandestinas sin control y reclamaron mayor supervisión municipal para prevenir tragedias similares. Mientras tanto, la familia de Melody sigue recibiendo muestras de apoyo y solidaridad, y continúa con la colecta para afrontar los gastos del sepelio.

El crimen de Melody vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas de prevención y control para adolescentes, así como una respuesta más rápida de las autoridades judiciales y municipales frente a situaciones de riesgo que involucran menores.