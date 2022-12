Desgarrador pedido de la mamá de Lautaro: «Quiero que cambien a la fiscal»

El testimonio es desgarrador. Estefanía, la mamá de Lautaro Morello (18), el joven asesinado en Florencio Varela y que había desaparecido junto a Lucas Escalante (26) a quien se sigue buscando, pidió hoy que «cambien a la fiscal y a la policía» de la investigación que conmueve al país.

«Ya no se cómo pedirlo. Quiero que cambien a la fiscal y a la policía. No investigan, no hacen nada. Me engañaron, me hicieron rastrillar durante un día y mi hijo ya estaba muerto. Me citaron en Nación y me dijeron que iba a cambiar a la policía de la investigación por fuerzas federales, pero eso no ocurrió», dijo inmersa en un conmovedor llanto.

Morello y Escalante fueron vistos por última vez el pasado viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando el segundo pasó a buscar al otro para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina en un partido del Mundial de Qatar a bordo de un auto que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, «semicalcinado y en avanzado estado de descomposición» y, según la autopsia, la muerte se produjo por «asfixia mecánica», ente 7 y 15 días antes del hallazgo.