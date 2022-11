Desesperado pedido de la mamá de una nena que sufre bullyng en la escuela

Una vecina de Florencio Varela decidió denunciar en las redes sociales que su hija es víctima de bullyng y, según reveló, no tiene respuestas por parte de las autoridades del establecimiento, ni de inspección distrital.

Desesperada, Irenkia Saba subió en su perfil de Facebook el momento en el que su hija Kiara, es víctima de bullying por parte de sus compañeros, quien cursa 5 ° D ,turno tarde de la escuela n° 36 sita en la calle 1432 y 1423 del barrio San Francisco de Florencio Varela. Un video que circulaba por las redes sociales y que, según se muestra, es el momento en el que resulta agredida por una compañera.

Así hizo público el caso de bullyng

«Me encuentro con la necesidad de hacer público el bullying que sufre mi hija Kiara quien cursa 5 ° D ,turno tarde de la escuela n° 36 sita en la calle 1432 y 1423 de Florencio Varela , este video y otros fueron subidos el día viernes 18 de Noviembre, siendo yo avisada por una madre de otro grado el día Martes 22 ,es ahí cuando los directivos me citan para que vaya el día siguiente. No siendo solamente que mi hija sufre bullying por cuatro compañeros del mismo grado ,sino que desde el mes de marzo en reiteradas oportunidades me dirijo hacia a la escuela para conversar los problemas que hay con respecto a la señorita ya que la señorita no cumple con lo pautado en acta con el maestro integrador y directivos del establecimiento, la misma no incluye a mi hija a realizar las actividades que realizan ,actos escolares enterando me por otros padres luego de realizarlos siendo que mi hija se encuentra capacitada para realizar actividades con sus pares, ese mismo día me salen con la propuesta para que vaya a la escuela 501, siendo que mi hija está evaluada neurológicamente para una escuela normal como vulgarmente lo dicen …Pero es justo que porque no cumplieron con los pactado quieran sacarla de la institución, cuando en otros grados hay otros chicos con patologías más graves…Necesito ayuda para que esto no quede así porque no solo sufre discriminación por parte de sus compañeros sino de las personas que supuestamente están capacitadas para estar ahí».