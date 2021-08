Desde Goya busca hace cuarenta años a su hijo: “Me lo robaron cuando nació en el Hospital Boccuzzi” denuncia Vilma Lujan Godoy

La mujer tuvo a su bebe a fines de junio de 1981 en el Hospital Boccuzzi, denuncia que la trajeron engañada desde Corrientes y tras parir se lo sacaron del nosocomio. “Siempre lo busqué. Sé que está vivo y no quiero los que actuaron en ese hecho se lleven a la tumba la información de a quién le entregaron a mi bebé” clama.

Vilma Lujan Godoy, tiene 57 años, es correntina de la ciudad de Goya. En los últimos cuarenta años, no tuvo un día en el que no lo pensara. Hasta que, hace unas semanas decidió contar su historia en las redes sociales.

A mediados de julio, Vilma ingresó al grupo de Facebook “ Dónde Estás? Y comenzó a contar eso que la tiene mal. “Hijo te estoy buscando! .Yo tenía 17 años cuando te tuve. Naciste un 30 de junio de 1981 a las 00:45hs, en el Hospital Municipal Dr. Boccuzzi de Florencio Varela…Me dijeron que te pusiste mal y te trasladaron al Hospital de Niños de La Plata; luego me durmieron…Nunca me mostraron tu cuerpo, nunca me dieron los certificados de nacimiento y defunción…Yo sé que estás vivo porque te vi al nacer y estabas en perfectas condiciones. Le pido a Dios que me conceda la gracia de encontrarte. ¡Te voy a seguir buscando, mi esperanza está firme! Esta es tu familia biológica Mamá Papá y hermanos”.

“Les pido que no se lleven a la tumba esa información” y remarca “bastante daño nos han hecho sacándomelo!”.

Y luego decidió romper el silencio y contar todo en Infosur Diario “Quiero que mi hijo sepa que lo estamos buscando… no quiero que la gente que me lo robó se lleve a la tumba la información de mi hijo” empieza diciendo Vilma al atender su teléfono y con voz pausada narrar su historia. Esa que en silencio rememoró muchas veces mientras miraba desde la orilla del río Paraná el horizonte buscando una señal o una respuesta de porqué le quitaron a su hijo recién nacido.

“Es tan grande el dolor que tengo, que contárselo a un periodista me da esperanzas de que voy a encontrarlo” afirma y relata que llegó a Florencio Varela con sus tíos del barrio San Eduardo. “Me fui embarazada de Goya acá quedó mi novio, quien hoy es mi marido… Tenía 17 años, mi tía me llevó con la intención de sacarme a mi bebé, y lo comprendí cuando pasó lo que pasó” comenta. Y sentencia “Quiero que hijo sepa que lo estamos buscando, que vea fotos mías, de mi marido y de sus 5 hermanos, que nunca dejamos de buscarlo”.

El parto y el robo

Según Vilma, ni bien llegó al distrito la llevaron a hacerse controles en el nosocomio municipal de ese entonces. “Ella siempre me preguntaba si quería darlo a mi bebe y siempre le dije que no” comenta y aclara que al Hospital Boccuzzi la llevaron el 30 de junio de 1981 y ese fue el lugar donde nació su hijo a las 00:45 hs. “En el parto había dos médicos – Javier y Alfredo- . El doctor Javier me dijo que era un varón y que estaba bien…Le puse de nombre Javier como su papá, mi novio que estaba en Goya. Después de que nació, es médico me preguntó si lo iba a dar y le dije que no, que iba a volver a Corrientes y casarme con mi novio”. Dolorida, recuerda Vilma que les solicitó que le entregaran a su hijo para verlo, pero que “apareció una mujer, tomó a mi bebé y aun con el pedido del doctor no me lo acercó. Se lo llevó, me desmayé y no volví a verlo más”.

La mujer relata que, tras parir se despertó en un pasillo sobre una camilla al momento en que sentía que la pinchaban. “Al abrir los ojos, pedí por mi bebé y lo que vi fue a un enfermero morocho que me ponía una aguja en el brazo diciéndome que necesitaban mi sangre para hacerle una transfusión a mi hijo, y que lo llevaban a La Plata por que se había puesto grava. No me lo dejaron ver y volví a caer desmayada” dice.

Vilma no pasa un día sin pensar en su hijo

“Al recobrar la conciencia, pregunté por mi bebé y nadie me dijo nada, solo que mi tía se había hecho cargo” recuerda y aclara “pregunté al médico Javier qué había pasado con mi bebé, dónde estaba y él me dijo ´sos joven vas a tener otro´. Mi tía me esquivó todo el tiempo y me sacaron del hospital, sin darme papeles del parto, ni de dónde estaba mi hijo… Entré en shock y después me di cuenta que me habían robado a mi hijo”.

Consultada por ese familiar, Vilma asegura que la mujer en cuestión es la esposa de su tío y en ese momento vivía con algunos de sus hijos ya grandes en una casa de calle Derqui de San Eduardo. “Durante todos estos años les clamé a ella, a mi tío ya fallecido y a mis primas y primos que me digan quién tiene mi hijo, y siempre se negaron. No me dieron los documentos de su nacimiento, ni si falleció los papeles de defunción” dice indignada.

“Nunca vas a saber donde está”

Esa fue una de las respuestas que le confirmaron a Vilma que sus dudas eran correctas. Su hijo está vivo. “Un día ella vino a Goya y cansada la encaré y le dije ´vos vendiste a mi bebé, y ahí ella me respondió ´cómo te enteraste que está vivo…nunca vas a saber dónde está tu hijo´” recuerda esta madre todos los días piensa en ese hijo que parió en Varela.

“Sé que mi hijo no está muerto. Lo sé como madre, y también se que ella lo entregó alguien, y no voy a parar hasta saber a quién se lo entregó” clama Vilma junto a su familia.

Causa en la justicia

Luego de esa respuesta, Vilma Godoy se acercó a asociaciones de Derechos Humanos contó su historia y la asesoraron, pero la investigación no prosperó por haber sucedido en Buenos Aires. Así que, en 2005-6 en un viaje se acercó a los Tribunales de Quilmes y radicó la denuncia por sustracción de menores, la cual recayó en la UFI 5 con – según recuerda- número de causa 707. “A partir de ahí, ella me contactó y me dijo que tenía poder y no iban a hacer nada” cuenta y afirma “lo que se de esa causa es que la fiscal hizo allanamientos en lo que era el hospital y solo encontraron en sus registros de parto que tuve a un varón, el 30-6-81 a las 0.45 y nada más… no hay registro de traslado a La Plata de un bebé Godoy, … por eso yo se que él está vivo”.

Vilma de joven

Según la mujer, la causa en cuestión habría sido archivada, pero retomará su pedido de justicia “yo sé que los hijos de mi tia, saben lo que ella hijo, pero no quieren decirme la verdad” dice y aclara “mi prima me dijo hace unos años ´mi mamá no te va a decir nada. se lo va a llevar a la tumba´… no entiendo por qué tanta maldad”.

A mis primos: “no se lleven a la tumba esta verdad”

La mujer de 57 años, en cierto momento de la nota dirige su relato hacia sus primos y dice “Apelo a los hijos de mi tía a que no se lleven a la tumba esta verdad” y clama “ No entiendo por qué tapan la verdad de mi hijo. Sé que saben a quien lo entrego”.

Clama información para encontrarlo

“No está muerto” repite a cada rato Vilma y aclara “ Me lo robaron a mi hijo y alguien lo anotó como suyo”. La búsqueda y el contar su historia rompieron las paredes de su entorno familiar, en el cual conocen lo que le pasó. Al hablar con este medio, la mujer desde Goya busca que la comunidad de habitantes de Florencio Varela y aledaños que hayan pasado por una situación similar en el año1981 en el Hospital Boccuzzi la ayuden a poder encontrar a su hijo.

Todo lo vivido por Vilma y su familia, le da elementos para asegurar “ Ella –mi tia- que vivía en 1981 en la calle Derqui al 500 de San Eduardo y sus hijos saben bien lo que ella hizo con mi bebé. Les pido que no se lleven a la tumba esa información” y remarca “bastante daño nos han hecho sacándomelo!”.

A mi hijo

Hace cuarenta años que Vilma Lujan Godoy, no para un segundo de pensar en su hijo, ni de soñar con volver a verlo. Al hablar con este medio, clama es deseo guardado en su corazón:“ Es tan grande el dolor que tengo , que contárselo a un periodista me da la esperanzas de que voy a encontrar a mi hijo” y para despedirse le habló a ese niño que nació el 30 de junio de 1981 en el Hospital Boccuzzi a las 00: 45 de la madrugada “Lo amé siempre. Lo vi al nacer. Nunca lo dejé de amar. Tiene 5 hermanos, un padre y una madre que lo buscan. Nuestro corazón siempre está abierto buscándolo! Y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida” sentencia su clamor.