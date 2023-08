Dermapen vs otros tratamientos de micro agujas

Up Next

Entre las similitudes de ambos, los resultados a obtener no son al momento, sino que es preciso esperar pacientemente entre tratamiento y tratamiento y terminar todas las sesiones planeadas con el profesional.

A diferencia de aparatos caseros para aplicarse Radiofrecuencia, el Dermapen no es de uso personal debido a la necesidad de ser operado por especialistas al tratarse de un aparato tipo lápiz con un cabezal compuesto por agujas muy chicas. Las que hacen el efecto de micropunción que genera microheridas que el organismo revierte naturalmente y ayudan a penetrar el producto en la piel.

Para quienes no toleran las agujas, es posible disfrutar de los efectos únicos de la mesoterapia sin tener que pasar por inyecciones invasivas. El tratamiento estético Dermapen o también llamado microneedling logra igual resultado al reducir arrugas, cicatrices y líneas finas. Así, revitaliza y rejuvenece la piel, favoreciendo la creación de colágeno, mientras reafirma.

La duración de una sesión de Dermapen en consultorio varía por determinados factores como el procedimiento a usar y el estado de la piel, aunque habitualmente no pasa de la hora. Mientras que el tipo de agujas variará según el caso, aunque en todos se coloca una crema anestésica que previene cualquier molestia.