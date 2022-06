Derecho a la verdad: la Jueza Zunilda Niremperger protagonizó un conversatorio en la UNDAV

Up Next

El encuentro abordó el rol del Estado en la masacre, las medidas reparatorias ordenadas y la importancia del acceso social a la información. “Me parece de suma importancia todo el proceso que hemos seguido donde las víctimas pudieron hablar, fueron visibilizadas. Los juicios por la verdad son una puerta abierta a todos aquellos espacios donde en determinados casos no se pudo llegar por el transcurso del tiempo o distintas circunstancias a determinar la realidad de lo acontecido o a responsabilizar a los culpables”, detalló la jueza.