Denunció en la Justicia que entregó un auto en concesionaria de Quilmes Oeste en parte de pago por una nueva unidad y que fue “estafado”

Un vecino denunció ante la Justicia de Quilmes una presunta “estafa” de una concesionaria sita en la Avenida Calchaquí al 2700 de Quilmes Oeste. En el escrito presentado ante la fiscalía N° 4 consta que entregó un auto en parte de pago de la transacción que no se concretó y que al reclamar la devolución de la unidad le dijeron “que se había vendido”.

Por intermedio del doctor Martín Narducci, Juan Carlos Cejas reclama que se le restituya su automovil, que fue entregado en parte de una operación que se vio truncada. En la denuncia en la que interviene la doctora Karina Gallo el vecino de Lomas de Zamora no solo expone que no le entregaron su unidad sino que además no le fue dada ninguna documentación, por lo que por estos días el letrado fundamenta que “con dilaciones no le dan ni el auto ni el dinero, producto de la venta de la unidad que mi cliente entregó”, dijo Narducci al ser consultado sobre la denuncia contra la concesionaria Lumiere.

Tal consta en los hechos narrados en la presentación judicial “el vecino se contactó por medio de un plan de ahorro y se le anunció que en una de las cuotas se le entregaría la unidad 0 KM por lo que dio su coche en parte de la operación, parte de un dinero y cuotas con la promesa que se le daría uno nuevo, esto no se concreto y desde enero de este año viene exigiendo su auto o el total de la operación, hasta la fecha solo obtuvo respuestas dilatorias”.

La situación narrada derivó en una presentación judicial del letrado Narducci que recayó en la UFI N° 4 a cargo de la doctora Gallo en lo que se encuadra como presunta “estafa” y por estos días la fiscalía se está abocando a solicitar documentación a los fines de avanzar en las investigaciones. Asimismo interviene también Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Quilmes; vale remarcar que días atrás esa área de la Comuna difundió un informe donde las principales quejas están centradas en reclamos por planes de ahorro de concesionarias de autos del distrito.