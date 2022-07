Denuncian que drogaron, secuestraron y abusaron a una joven en la Salada

Una joven denunció haber sido drogada, secuestrada durante 12 horas y abusada sexualmente cuando fue a comprar a la feria La Salada ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

El hecho denunciado habría ocurrió el pasado sábado por la mañana en la feria “Urkupiña” cuando la joven se dirigió a retirar mercadería que había comprado, como lo hacía habitualmente, y fue drogada presuntamente con burundanga, secuestrada y luego abusada sexualmente.

La mujer, que fue acompañada de su papá quien la esperó en el auto, no debía tardar más de 40 minutos. Al pasar el tiempo y ver que su hija no regresaba, el hombre ingresó a buscarla y no la encontró.

“Ella normalmente entra al pasillo 4 de la “Urkupiña”, retira los pedidos que hace y sale enseguida”, comentó Sergio, el papá de la víctima en diálogo con Crónica Tv. “Ya cuando pasa más de una hora la hago anunciar por los autos parlantes que yo la estaba esperando afuera”, agregó.

Según contó el padre, la víctima primero fue drogada y alí la llevaron a un estacionamiento, donde le pusieron una bolsa en la cabeza. Le robaron la riñonera donde tenía el efectivo para retirar su mercadería y luego la golpearon. La joven se encontraba completamente indefensa y en ese momento abusaron sexualmente de ella.

La joven logró escapar cuando la camioneta en la que la llevaban secuestrada paró en un semáforo, en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, ella abrió la puerta y salió corriendo semidesnuda. En ese momento fue auxiliada por una persona que la vio y se contactó con la Policía.