Demandan al Consejo de la Magistratura por no cumplir con el cupo de género

“La proporción de mujeres camaristas alcanza solo un 25% -esto es, que por cada mujer camarista, hay tres varones en la misma posición-, mientras que el porcentaje de magistradas de primera instancia es de 31%”, apuntó el informe. Y agregó que “esta brecha implica no sólo un incumplimiento de obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, sino también un perjuicio al funcionamiento y legitimidad del Poder Judicial”.

“Sin embargo, el Consejo omitió considerar que las situaciones de discriminación deben ser reparadas de forma inmediata -tal como indica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-, y que razones procedimentales no pueden ser justificativo suficiente para que los beneficiados por dicha situación de discriminación estructural (en estos casos los candidatos varones) puedan seguir aprovechándose de ella!, precisaron.

Agregaron que distintas organizaciones “habían presentado en diciembre del año pasado una nota ante el Consejo de la Magistratura advirtiendo la situación para que sea revisada”. Agregaron que “como respuesta, la presidencia del Consejo expresó que no había cumplido con el Reglamento vigente porque los concursos se habían iniciado antes de la modificación que incorporó expresamente el cupo en 2019”.

