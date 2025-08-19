Del Caño en Florencio Varela: críticas a Milei, Kicillof y promesas de redistribuir la riqueza

La peatonal Monteagudo, corazón comercial de Varela, fue escenario este sábado de un acto del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) encabezado por Nicolás del Caño, candidato a legislador provincial y actual diputado nacional.

La escena no fue la de un acto tradicional: entre volantes, mates y charlas con vecinos, Del Caño recorrió junto a militantes locales, docentes, jubilados y estudiantes, quienes lo recibieron con reclamos por los ajustes del gobierno nacional.

“Lo que el gobierno le da a los especuladores tiene que ir a educación, salud, jubilados y trabajadores”, lanzó Del Caño, apuntando contra el ministro de Economía Luis Caputo, los bancos y empresarios como Marcos Galperín.

Reclamos que bajan desde la calle

Durante la jornada se escucharon testimonios que reflejan el clima social. Una docente se quejaba de los descuentos salariales por parar, mientras un trabajador de la salud ironizaba sobre los magros aumentos otorgados por el Ejecutivo bonaerense.

Otros trabajadores señalaron que, pese a tener empleo formal, deben complementar ingresos con aplicaciones de delivery o transporte. “Con el sueldo no alcanza, terminás reventado trabajando 12 o 14 horas, pero entre el alquiler y el supermercado se hace imposible llegar”, relató un ferroviario.

Del Caño en Varela.

La campaña desde abajo

Del Caño llegó acompañado por candidatos locales como los docentes Sebastián Muzyka y Liliana Escalante, el ferroviario Héctor “Ricky” Santa Cruz y Marcela Caro, postulados al Concejo Deliberante. También participaron referentes de Berazategui, entre ellos la candidata a concejal Leila López.

La jornada incluyó música en vivo a cargo de Alto Guiso, lo que dio un tono festivo al encuentro político. Entre pedidos de fotos y saludos, Del Caño destacó la importancia de que la izquierda siga en las calles frente a lo que calificó como “el desánimo que busca imponer el poder político y económico”.

“En cada charla notamos la bronca de la gente. Pero también la voluntad de organizarse. Nuestra propuesta es clara: que lo que hoy va a la deuda y a los negocios de unos pocos, vaya a resolver los problemas estructurales del conurbano: vivienda, salud, educación y trabajo digno”, afirmó.

Una campaña que pisa fuerte en el sur del conurbano

El FIT-U apuesta a fortalecer su presencia en la Tercera Sección Electoral, donde Del Caño busca un lugar en la Legislatura bonaerense. El paso por Florencio Varela forma parte de una recorrida que combina actos callejeros, caminatas y contacto directo con vecinos, lejos de los grandes escenarios de campaña.

El atardecer cayó sobre la peatonal, pero los militantes se quedaron un rato más: repartiendo volantes, charlando con vecinos y ensayando consignas. En el aire quedó flotando una consigna que se repitió durante toda la jornada: “Los recursos para los especuladores tienen que ir al pueblo trabajador”.