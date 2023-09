Defensa y Justicia, el mejor equipo argentino en ranking mundial de clubes

En un hito destacado para el fútbol argentino y para Florencio Varela, el Club Defensa y Justicia se consolida como el equipo mejor posicionado en el ranking mundial de clubes, de acuerdo con el Instituto de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS). Ubicándose en la 40ª posición, el conjunto argentino deslumbra en la escena mundial, destacando su impecable desempeño en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

El IFFHS, con sede en Leipzig, Alemania, otorga a Defensa y Justicia una puntuación de 163.5, lo que consolida su prestigio a nivel global. No obstante, en lo más alto de la clasificación, brilla con intensidad el Manchester City inglés, coronándose con una imponente cifra de 312 puntos. A este le siguen el Real Madrid español con 301 y el poderoso Flamengo de Brasil con 268.

Defensa y Justicia empató con Sarmiento en Varela.

De Varela para el mundo, Defensa y Justicia

En un cotejo interno de potencias, Boca Juniors, en calidad de semifinalista de la Copa Libertadores, se ubica en la 42ª posición, acumulando 163 puntos y manteniendo la llama de la competencia viva. Otros equipos argentinos que resaltan en este selecto grupo de los primeros 100 son Estudiantes (45º con 159 puntos), Racing (54º con 154 puntos), River Plate (67º con 142 puntos), San Lorenzo (70º con 139.5 puntos) y Newell’s Old Boys (83º con 132 puntos), quienes contribuyen significativamente a la representación argentina en el ámbito internacional.

La clasificación, que considera el desempeño en torneos locales y competiciones internacionales, presenta una elite de los diez primeros puestos:

Manchester City (Inglaterra) – 312 puntos

Real Madrid (España) – 301 puntos

Flamengo (Brasil) – 268 puntos

Inter (Italia) – 249 puntos

Porto (Portugal) – 239 puntos

Al Ahly (Egipto) – 236.5 puntos

Manchester United (Inglaterra) – 230 puntos

Napoli (Italia) – 225 puntos

Benfica (Portugal) – 221 puntos

Palmeiras (Brasil) – 221 puntos

Defensa y Justicia se erige como un orgulloso embajador de la excelencia futbolística argentina en el escenario internacional, demostrando que las hazañas en el campo de juego trascienden fronteras y enaltecen el nombre del país. Con su encomiable desempeño en la Copa Sudamericana, el equipo de Florencio Varela es un testimonio viviente de la pasión y dedicación que caracterizan al fútbol argentino, y promete continuar dejando huella en la escena global del balompié.