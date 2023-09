Defensa le ganó con Justicia a Boca en Varela

Defensa y Justicia le infligió esta semana a Boca Juniors su tercera derrota en hilera en la Copa de la Liga Profesional (LPF), al derrotarlo por 1-0, en partido válido por la cuarta fecha de la zona B.

En el estadio Norberto Tito Tomaghello, el equipo de Florencio Varela, que está en semifinales de Copa Sudamericana, sacó ventaja y la defendió hasta el cierre, con el tanto de Nicolás «Uvita» Fernández, a los 46 minutos del primer período.

El conjunto xeneize, que orienta el DT Jorge Almirón, volvió a exhibir una nítida cuota de falta de contundencia. Además acumula una serie, juntando todas las competencias, de seis partidos sin ganar. La última victoria fue un 3-1 sobre Platense, en agosto pasado.

Defensa y Justicia entre los que se meten en la Libertadores

Además de vencer en el historial por primera vez al elenco xeneize en condición de local, el «Halcón» llegó a las 50 unidades en la tabla anual y se metió provisoriamente entre los que acceden a la Libertadores 2024.

Más allá de estadísticas, el equipo del DT Julio Vaccari exhibió su gran presente futbolístico, con individualidades en alto rendimiento como el volante Julián López; el extremo Santiago Solari que fue una de las figuras y la capacidad goleadora de «Uvita» Fernández, que es referencia ineludible en el ataque de Defensa.

Boca, con mayoría de titulares que actuarán casi con seguridad ante Palmeiras de Brasil el jueves 28 del corriente en la ida de una de las semfinales de Libertadores, tuvo 20 minutos iniciales de dinámica y buen juego, aunque después incurrió en errores defensivos que lo arrastraron a un desempeño irregular y discreto.

Una vez más, el pibe Valentín Barco (se fue lesionado con un corte en la cara en el segundo tiempo) resultó uno de los factores de desequilibrio, bien acompañado por Cristian Medina. En cambio, el uruguayo Edinson Cavani, con mucho despliegue y algunos toques de distinción, no estuvo a la altura de sus antecedentes en el área.

También Nicolás Figal y Marcos Rojo, los dos zagueros centrales, mostraron dudas e imperfecciones, mientras que el colombiano Frank Fabra no pudo en su sector con el «endiablado» Solari.

La hinchada de Defensa siempre presente.

El primer tiempo fue lo que se esperaba. Un partido abierto y entretenido en el que Defensa -teniendo menos el balón- fue superior en llegadas de peligro que su rival. Y sobre el final tuvo premio, cuando «Uvita» Fernández selló una réplica perfecta tras pase de Gastón Togni y adelantó al local.

Boca había mostrado un interesante despliegue y algunas combinaciones precisas en los 20m. iniciales, con el criterio de Ezequiel Fernández, más los arranques de Barco, que tuvo a mal traer al uruguayo Sant’Anna.

Una chance de Barco (restada sobre la raya por Ramos Mingo) y otra de Cavani fueron las situaciones claras que tuvo el once de la Ribera para adelantarse en la pizarra. Pero sus errores defensivos y cierta soltura de los medios del «Halcón» empezaron a complicarlo.

El conjunto de Florencio Varela también tuvo sus oportunidades, con un cabezazo de Fernández al travesaño y un disparo de Soto que fue restado sobre la línea por Rojo.

En tiempo de descuento del primer período, una contra letal iniciada por Fernández, luego de un mal pase de Medina, derivó en Togni que devolvió al exjugador de San Lorenzo, que quedó cara a cara con Javier García y definió en forma cruzada para decretar la apertura. El gol se veía venir en forma clara.

En el segundo tiempo Boca salió a «quemar las naves». Otra vez lo tuvo Barco solo ante Bologna, pero pateó al cuerpo del arquero y desperdició la ocasión.

A medida que transcurrían los minutos y más allá de los cambios implementados por Almirón, el equipo visitante fue cediendo en su presión. Y así, Defensa, de contra, pudo haber aumentado y llegar a un 2-0 que, tal vez, hubiera merecido.

Los dos equipos, que tienen la cabeza en sus respectivas participaciones en competencias internacionales, brindaron un buen partido en el Tomaghello, que exhibió un buen respaldo de parte de los hinchas del «Halcón».

El próximo partido de los xeneizes será el martes en el estadio Madres de Ciudades» de Santiago del Estero ante Central Córdoba desde las 18.45. En tanto, Defensa y Justicia volverá ser local ante TIgre, pero el miércoles, a partir de las 16. Los dos partidos corresponden a la quinta jornada, grupo B, de la Copa de la LPF.

Síntesis Defensa y Justicia – Boca Juniors

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant’Anna, Julian Malatini, Santiago Ramos Mingo y Alexis Soto; Nicolás Tripichio y Julián Lopez; Santiago Solari, David Barbona y Gaston Togni; Nicolás Fernandez. DT: Julio Vaccari.

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolas Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo «Pol» Fernandez y Ezequiel Fernandez; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.

Gol en el primer tiempo: 46m. Nicolas Fernández (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Lucas Janson por Marcelo Weigandt y Exequiel Zeballos por Guillermo Fernández (BJ); 21m. Ezequiel Bullaude por Barco (BJ); 27m. Manuel Duarte por Barbona (DyJ), 32m. Darío Benedetto por Medina (BJ), 36m. Gonzalo Castellani por Solari (DyJ); 45m. Lucas Pratto por Nicolas Fernández y Darío Cáceres por Togni (DyJ)

Amonestados: Sant’Anna (DJ), Weigandt, Guillermo Fernández y Bullaude (BJ).

Cancha: Defensa y Justicia.

Arbitro: Andrés Merlos.