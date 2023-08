De no creer: la increíble excusa del juez Busteros a la familia de Lautaro Morello

(Por Romina Martínez Parfeniuk*) En un conmovedor encuentro marcado por la indignación contenida y la necesidad apremiante de respuestas, Infosur Diario se sumergió en el corazón del dolor que embarga a la familia de Lautaro Morello después de la reciente resolución del juez Julián Busteros. El fallo, que conmocionó a la comunidad de Florencio Varela, dejó a los seres queridos de Lautaro Morello y Lucas Escalante en un estado de incredulidad y frustración que ni el paso del tiempo ni el sistema de justicia logran mitigar.

La tarde gris sobre las puertas del Juzgado de Florencio Varela fue testigo de una manifestación enérgica que buscaba, más que nunca, el eco de la justicia. Tras el otorgamiento de la prisión preventiva al ex Comisario Mayor Francisco Centurión por “sustracción de caudales públicos”, los familiares y amigos de Lautaro Morello y Lucas Escalante, alzaron sus voces en protesta contra la omisión de una medida similar para el comisario implicado en la presunta privación ilegal de la libertad del joven buscado.

Fanny Morello, madre de Lautaro, y Miriam, su abuela, compartieron su dolor en un mano a mano que conmovió hasta lo más profundo. Sus lágrimas, sus abrazos cargados de nostalgia y rabia, dieron vida a un relato que trasciende las palabras y se adentra en el terreno de lo visceral. La impotencia se entreteje con el recuerdo constante de un adolescente vibrante, cuya vida fue arrebatada de manera injusta y abrupta. Sus rostros reflejan la lucha que asumen día tras día, una lucha que se ha vuelto su identidad, su motivo de existir en medio de un proceso legal que parece no encontrar su curso.

El nombre de Lautaro Morello resonará en los pasillos de la justicia y en cada rincón de Florencio Varela, donde su memoria se funde con el viento que barre las calles. El hallazgo sin vida del joven, el 15 de diciembre cerca de la Autopista Buen Ayre, dejó una herida que el tiempo se niega a cerrar. Pero esta familia, valiente y resiliente, ha decidido no ser acallada por el sistema, por las demoras o los vericuetos legales. Su voz persistente clama por verdad y justicia, por el merecido descanso de un alma joven que merecía un futuro pleno de promesas cumplidas.

La historia de Lautaro Morello es ahora un emblema de una lucha mayor, una lucha que trasciende la pérdida individual y se convierte en un grito colectivo contra la impunidad. Mientras las lágrimas siguen fluyendo y los corazones continúan encendidos, la determinación de Fanny, Miriam y toda la comunidad que se une a su causa no se desvanecerá. El caso de Lautaro es un recordatorio sombrío de que hay nombres detrás de cada estadística de desaparición, nombres que merecen justicia, nombres que nunca deben ser olvidados.

Mano a mano con la familia Lautaro Morello

¿Fanny, tuvieron que congregarse nuevamente en las puertas del Juzgado de Garantías 5? Al parecer, poco le importa a la justicia de Varela lo que pasó con Lautaro y Lucas.

El juez Busteros, después de presentar su escrito, hoy nos dice por videollamada que tuvo otro error humano. Él nos refirió que Centurión está imputado por el delito de robo de caudales y que le pidamos a Ichazo que le envíe una apelación. A mí eso de que Centurión esté imputado por robo de caudales no me interesa. A mí me interesa que la imputación sea por la muerte de mi hijo y la desaparición de Lucas Escalante.

¿El juez les dijo que en su pedido de prisión preventiva se equivocó en la presentación? ¿Que fue un error humano?

-Dice que se equivocó, que tiene que revisar. Es como si él no supiera. Hay cosas que no leyó, parece que no está enterado de la causa. Él sabe muy bien que Francisco Centurión estuvo en el lugar donde tiraron a mi hijo, donde mi hijo apareció asesinado de la manera en que saben. Él estuvo en la quinta el 10 de diciembre, cuando el cuerpo de mi hijo todavía estaba allí. Pero el señor juez Busteros parece que aún no está enterado de lo sucedido. Él quiere que nos conformemos con que Centurión está detenido y procesado por robo de caudales.

Esa es una causa que estuvo encajonada desde 2016, que gracias a todo lo que nosotros hicimos, salió a la luz, porque el señor seguía en sus funciones. El Estado permitió que siguiera en sus funciones. Lo imputan en esta causa, le dan prisión preventiva en esta causa para no estar obligado a darle prisión preventiva en la causa por la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Lautaro Morellio. Queremos que eso quede claro.

¿Por qué creen que están poniendo tantas trabas?

Hay pruebas suficientes para que el señor Centurión tenga la prisión preventiva. Esto asusta a los testigos que tenemos, porque sabiendo que Centurión no tiene la prisión preventiva, no van a hablar. Nos costó mucho en estos nueve meses lograr todo lo que hicimos para que ahora el señor Busteros venga y firme por robo de caudales y no le dé la prisión preventiva que debe tener.

¿Siguen luchando contra un Goliat que sigue permitiendo estas irregularidades?

Voy a responsabilizar al señor juez Busteros, Julián Busteros, y al Estado si algo le sucede a mi familia, porque si Francisco Centurión va a quedar en libertad por estafa de caudales públicos, responsabilizo al Estado y al juez Busteros por no firmar las cosas correctamente, por hacer lo que quieren, por tener miedo o por estar involucrados en algo que desconocemos.

Imagínense la falta de respeto: el viernes estuvo presente en la declaración de Centurión y comprobó que es un psicópata, y hoy a nosotros, los familiares de las víctimas, nos atiende por videollamada. Ni siquiera tiene la grandeza de acercarse y recibirnos como debería.

A ustedes, Busteros, los atendió en contadas ocasiones, ¿verdad?

La otra vez nos atendió por Zoom porque le había dado prisión domiciliaria a Sergio Algañaraz debido a su diabetes de grado 1. Después de una lucha, logramos que lo encarcelaran, pero esta vez quieren engañarnos y no lo van a lograr. Sabemos que los dos juicios serán diferentes: uno para Centurión por robo de caudales públicos y otro para Christian y Maximiliano por la muerte de Lautaro Moreno y la desaparición de Lucas Ecalante. Sabemos que Francisco Centurión colaboró y es el líder de esta banda.

¿Van a esperar la presentación que va a hacer el fiscal Ichazo?

Nos iremos a acampar a la Cámara hasta que decidan correctamente. Hasta que Centurión esté imputado por el delito que cometió. No permitiremos que nos engañen. Se lo decimos a los encargados de revisar esta causa en la Cámara de Quilmes.

¿Qué medidas tienen previstas ahora?

Hagan lo que hagan, queremos dejar claro que iremos a la Cámara donde sea necesario, porque no podrán con nosotros. Cueste lo que cueste, se hará justicia. Esto se lo estamos diciendo a los miembros de la Cámara. No crean que nos engañarán, no piensen que nos convencerán. Francisco Centurión es el líder de esta banda de criminales, junto con toda su familia. No nos detendremos hasta que se haga justicia como corresponde. La justicia comenzará a funcionar como debe.

¿Están muy enojados con el manejo que los representantes de la justicia en Varela han tenido?

No olvidamos a Dongiovanni. Yo misma, la madre de Lautaro, la denunciaré por todo lo que hizo al principio de la causa. Lo digo para que sepa que también será denunciada. Mariana Dongiovanni permitió que la policía de la provincia de Buenos Aires, no toda la policía, ayudara a Francisco Centurión y a su familia a retrasar la causa y a destruir pruebas durante 40 días. No es la primera vez que lo hace, al igual que el señor Busteros no es la primera vez que cierra casos. El señor Busteros está cerrando casos en todas partes. Ya ha cometido varios delitos también. Queremos que esta causa llegue a su fin y que haya justicia. No nos detendremos hasta que se logre. Estamos convencidos.

El reclamo en la puerta del juzgado

Un grupo de 50 personas se reunió el miércoles por la mañana frente a la sede judicial emplazada sobre la avenida Mitre entre Pringles y Brown de Florencio Varela, donde reclamó “justicia” y “basta de corrupción”.

Allí realizaron pintadas sobre las baldosas del edificio y la calle en las que expresaron “Justicia por Lautaro” y “Aparición con vida de Lucas”, “¿Otra vez te equivocaste inútil? ¿Cuánto te pagan por encubrir asesinos?” y “Nos falta uno, nos falta Lucas”.

Romina Escalante, hermana de Lucas, exteriorizó su enojo con un megáfono en el que le manifestó y repudió el accionar de Busteros en la causa. “Otra vez estamos acá. Moverse es la única forma de obtener respuestas. Queremos Justicia como corresponde. Este juez desliga a Centurión padre de haber secuestrado y asesinado a Lucas. Que sea Justicia”, reclamó Romina.

La causa

Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26), salieron a bordo del BMW de Escalante desde Florencio Varela el 9 de diciembre pasado. Mientras que el cadáver de Morello fue hallado incinerado seis días después en el Camino del Buen Ayre, Lucas continúa desaparecido hasta hoy.

Se sospecha que Lucas sufrió una muerte violenta luego de haber pasado “al menos más de un mes” privado de su libertad por los Centurión. La muerte de ambos ocurrió luego de que, supuestamente, Cristian Centurión, el hijo del comisario, les iba a entregar vales de nafta de policía, un robo a la caja chica de la Bonaerense que habría sido orquestado por el comisario mayor.

Detenidos

En esta causa, Cristian y Maximiliano Centurión están acusados del homicidio de Morello y de la privación de la libertad de Escalante; mientras que, al exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, se le imputa el encubrimiento del caso.

Por su parte, el mayor de los Centurión, quien ya fue desafectado de la fuerza por decisión de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, resultó herido de un tiro en un tobillo cuando intentó fugarse de los policías federales que fueron a detenerlo a su casaquinta de la localidad de La Capilla, en Florencio Varela.

A raíz de ello, debió permanecer en observación y con custodia durante dos días en el Hospital Maternal “Mi Pueblo”, tras lo cual, lo alojaron en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA de Villa Lugano.