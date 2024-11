De estudiantes a concejales: una experiencia que transforma

Por Gustavo Rearte, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela

Concejales por un día es un sueño, hoy hecho política pública en este Concejo Deliberante o también podría decir que es una acción política que venia desde la militancia de joven y que hoy se puede ver plasmada en este ámbito que hoy me toca representar.

Este sueño comenzó a gestarse en 1996, cuando la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires lanzó una iniciativa que me marcó profundamente: el “Parlamento Juvenil”. Tenia 22 años y quería eso, esa forma de participar, lo mismo que hoy pibes mas jóvenes me dicen acá a mi “quiero ser Concejal!” .

Exitoso programa «Concejales por un Día»

Fue una experiencia de democracia en acción que pude recorrer de cerca junto al compañero que hoy dirige el área de Prensa del HCD y que, en aquel entonces, trabajaba en la Legislatura. Recuerdo el entusiasmo de aquellos jóvenes que asumían el rol de «diputados», trabajando en equipo, confrontando ideas, aprendiendo a construir consensos. Ese primer encuentro con la participación juvenil en política fue un impacto fuerte, y me planteé una pregunta: ¿podrían más chicos y chicas vivir una experiencia así, sin tanto filtro y con la única condición de querer participar?

Nuestros pibes y pibas deben poder vivir en carne propia aquello que nuestra carta magna reza “…. el pueblo no delibera ni gobierna sino es a través de sus representantes…”.

Ese día se sembró una semilla e imagine siempre con un programa abierto, accesible, donde los jóvenes de nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, pudieran experimentar en primera persona lo que significa representar a otros y trabajar para el bien común. Imagine una actividad que no quedara solo en una única sesión, sino que se convirtiera en algo regular, una forma de que los jóvenes comprendan que la política es mucho más que lo que ven en las redes o en los medios.

Aprender que nuevos pedacitos de verdad deben integrar una verdad colectiva, que contenga a todas y, desde esa perspectiva, puedan observar, imaginar, proyectar un futuro próspero para todos y todas. Para eso no los tienen que domesticar y sé que la tienen difícil.

Lo primero en ese sentido, a lo que los animo nos ayuden, es a no dejarse cooptar por las redes sociales. Que el mejor amigo vuelva a ser un ser humano y no el celular. El secreto debe estar en la memoria de un amigo y no en la memoria de un celular. Que no nos domestiquen hoy significa soñar un mañana desde su imaginación e ir por uno mejor.

Es el sueño de algunos que creemos que el sujeto social cuantitativamente más importante debe tener el espacio donde poder vivenciar, experimentar qué significa representar a otros y que no hay disociación entre los espacios de difusión política de la vida democrática y sus comunidades.

Hoy, tras más de dos años, puedo decir con orgullo que «Concejales por un Día» ha cumplido ese sueño. Más de 1.200 jóvenes han pasado por las bancas del Concejo Deliberante, defendiendo sus ideas, compartiendo sus puntos de vista, y aprendiendo que el ejercicio democrático no es solo un discurso, sino una práctica real. Como el grito de nuestras instituciones democráticas, que se abren y buscan ser rejuvenecidas por las voces jóvenes, este programa representa una puerta abierta para que los pibes de nuestra comunidad vivan en primera persona lo que significa asumir responsabilidades y construir en conjunto.

Esto no hubiera sido posible sin el compromiso del sistema educativo: profesores, directivos, alumnos, auxiliares, y cada uno de los trabajadores de la casa, quienes aportaron su tiempo y esfuerzo para materializarlo. También quiero destacar el apoyo permanente a este tipo de iniciativas del intendente Andrés Watson, con cuyo equipo pudimos abordar distintas cuestiones a resolver, y también del Diputado Nacional Julio Pereyra que siempre impulsa que abramos espacios para los jóvenes que vienen. También a cada uno de los concejales que lo hicieron posible. Sabemos que construir un Varela mejor requiere compromiso, amor por el otro, y una comunidad organizada y solidaria. Para avanzar no hay soluciones individuales; el desarrollo colectivo es la única vía, y es una tarea de todos.

«Concejales por un Día» es más que un programa educativo; es un espacio donde se experimenta en carne propia que la política es, ante todo, diálogo, construcción de consensos, pensar en el otro y trabajar para mejorar la vida en comunidad. Cada sesión es una lección de democracia en la que chicos y chicas, con visiones diversas, trabajan en proyectos comunes porque entienden que el bien colectivo es lo primordial.

Hoy, más que nunca, confiamos en estos jóvenes. Pudieron experimentar que el Estado y sus instituciones no son sus enemigos; la política es una herramienta para transformar necesidades e injusticias. Quizás algunos de ellos se inspiren y decidan seguir un camino en el servicio público; tal vez otros simplemente hayan descubierto la importancia de involucrarse y pensar en los demás. Lo importante es que «Concejales por un Día» representa una apuesta a nuestro futuro, a una juventud comprometida y con una mirada amplia sobre el mundo.

Para mí, este programa es la realización de ese sueño que empezó hace casi tres décadas, y ver a nuestros jóvenes participar es motivo de orgullo y esperanza. Es el reflejo de un pueblo que apuesta por su juventud, que la escucha y la valora. Porque el futuro de Florencio Varela depende de ellos, de su voz, de su imaginación, y de su capacidad para soñar con un mundo mejor.