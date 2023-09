De cuánto es el aumento para trabajadores municipales

En un gesto de compromiso y solidaridad ante la actual coyuntura económica, el Intendente Municipal, Watson Andrés, y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela, dirigido por Darío D´Aquino, sellaron un nuevo acuerdo salarial que promete aliviar las tensiones económicas que aquejan a los trabajadores del municipio.

El acuerdo, que fue anunciado el 14 de septiembre del presente año, contempla una serie de medidas con el objetivo de mejorar las condiciones salariales de los empleados municipales:

A) Incremento Salarial del 25% para Todos los Trabajadores:

A partir del mes de septiembre, los trabajadores verán reflejado un aumento del 15% en sus haberes básicos. El restante 10% se aplicará a partir de octubre de 2023. Esta mejora salarial no solo incluye al personal municipal, sino también al personal superior, becados, horas cátedras, módulos y planta de profesionales de la salud. Asimismo, se prevé un aumento del 10% en el valor de los reemplazos de guardia de profesionales, técnicos y del SAME, consolidando así un incremento salarial del 95% en el presente año.

B) Actualización de la Bonificación Complemento del Salario Mínimo Vital y Móvil:

En consonancia con las directrices del Ministerio de Trabajo de la Nación, se actualizará en septiembre y octubre del corriente año la bonificación complementaria al salario mínimo vital y móvil, proporcional a las cargas horarias.

C) Mejoras en las Asignaciones Familiares:

El mes de septiembre también trae consigo una actualización en los montos y rangos de asignaciones familiares ordinarias por hijo, hijo discapacitado, prenatal, así como las extraordinarias por nacimiento, adopción y matrimonio.

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela, encabezada por el Secretario General Darío D´Aquino, celebró este nuevo acuerdo como un hito en la revalorización de los trabajadores municipales. Se anunció además que las conversaciones y monitoreo con el Intendente Municipal continuarán, manteniendo un pulso cercano a la evolución económica y las condiciones laborales.

Este pacto salarial, firmado en el marco de las charlas permanentes, representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones que beneficien a los trabajadores y sus familias, al tiempo que fortalece el diálogo constructivo entre el gremio y las autoridades locales.

Caber recordar que el municipio también otorgó el bono extraordinario de 60 mil pesos pagaderos en dos cuotas en consonancia con lo dispuesto por el gobierno nacional.