Darío Velo, UCR Fcio Varela: Toma de posición de un correligionario

Desde mi humilde lugar de Ex Presidente de la UCR, Concejal, y habiendo sido el último candidato a Intendente con la lista 3, me tomo el atrevimiento de hacerles llegar mi visión sobre el contexto en el que nos vemos insertos en este escenario de segunda vuelta.

Toma de posición de un correligionario



A la democracia la defendemos todos, no se puede ser indiferente y mucho menos siendo radicales. Fuimos nosotros quienes dijimos Nunca Más, y 40 años más tarde, vemos con dolor como un fascista reivindica a los genocidas y pone en riesgo con sus propuestas violentas a la democracia que tanta sangre costó.

Quienes sentimos al radicalismo no podemos dejar de repudiar la posición tomada por Macri, Bullrich y compañia, no sólo por el modo inconsulto al espacio al que pertenecían, sino también por darle el apoyo al candidato del rencor y el extremismo. Javier Milei declaró abiertamente su desprecio por el pensamiento radical. No se puede acompañar a quien odia lo que somos.

Debemos hacernos cargo de no haber sido capaces de generar una alternativa seria y republicana para garantizar la sana alternancia democrática. Alfonsín nos dejó cómo legado el mensaje de que primera y por sobre todas las demás banderas debe estar la celeste y blanca.

Creemos que el rol que debemos tener los radicales, y la sociedad en su conjunto, es el de ir a las urnas el 19 de noviembre para luego ser críticos y controlar a quien sea que a partir del 10 de diciembre tenga la tarea titánica de sacar adelante a un país en ruinas por las malas decisiones políticas y la corrupción que tanto nos ha dañado y nos daña.

Los votos que brinden un futuro presidente son los votos de una ciudadanía que exigirá y no perdonará más traspiés, porque no hay ya cómo resistirlos. Como radical, a 40 años de la restauración de la democracia, sólo puedo garantizar que mi boina y mis ideas estarán al servicio del país que creo posible.

Dario Velo