Dañó el monumento a los Bomberos Voluntarios de Berazategui y fue a pedir disculpas

Un hombre que dañó un monumento que se encuentra en la esquina del cuartel central de Bomberos Voluntarios de Berazategui se acercó al lugar para pedir disculpas y se puso a disposición de las autoridades para arreglar lo que rompió.

«El día de hoy se presentó el responsable del acto de vandalismo en el monumento. Hizo entrega de una nota de disculpas. Aclaró que su pareja y el hijo de ella no tuvieron nada que ver. Asumiendo la responsabilidad de todo lo ocurrido», señalaron desde el mencionado cuartel.

En una nota que difundieron los medios locales, la entidad añadió: «Por parte de la Institución que él nunca robó nada, el hecho fue solo daño hacia nuestro monumento. Lo del robo fue una información mal dada por otras personas. Roberto pidió si podíamos eliminar el video por respeto a su pareja e hijo».

El hecho había ocurrido el pasado lunes cuando los Bomberos señalaron en un comunicado: «El 3 de enero, cerca de las 22 hs, un masculino acompañado con su hijo y pareja, realizó un daño importante sobre nuestro monumento, que se encuentra erigido en la esquina de nuestro cuartel». «No entendemos el fin del daño, solo hacerlo frente a su familia. Hechos como estos duelen muchísimo, para los que no saben este monumento costó mucho esfuerzo tenerlo, tanto esfuerzo que llevó 73 años», detalló el escrito.

Luego, detalló: «Personas como esta demuestran la falta de educación y de respeto a una institución como es Bomberos Voluntarios. No entiende de esfuerzo, de trabajo ni dedicación, además de mostrándole a su hijo lo que no hay que hacer, ojala ese niño no tome las actitudes de ese mayor en el futuro». «La policía se encuentra trabajando de oficio para dar con el paradero de esta persona para que se responsabilice de los daños causados. Ojalá este hecho sea aislado y no vuelva a ocurrir. Lo único que pedimos es respeto. Muchas gracias», culminó el comunicado.

Días después, el agresor se presentó en el cuartel a pedir las disculpas de lo ocurrido.