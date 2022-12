CYCJET M Series MachineMáquina de grabado láser manual – CYCJET Serie M – Nueva tecnología en la industria del grabado

LA Serie M potente, robusta y fiable. El peso de toda la máquina es de 6,00 kg, la parte manual sólo pesa 1,25 kg. Tiene un diseño ergonómico, cómodo de sujetar y fácil de manejar. El dispositivo con interfaz de operación de pantalla táctil a color, software Linux, por lo que fácil y cómodamente editar e imprimir contenidos tales como números, letra, logotipo, código QR, código de barras, número de serie, etc . Además, este dispositivo está empaquetado en una maleta portátil, que es conveniente para llevar y transportar a diferentes lugares. Actualmente es la máquina de codificación láser recargable del mercado.

Normalmente, el sistema de suministro de energía puede mantener la máquina para trabajar continuamente durante 6-8 horas con una vida más fuerte de la batería. Como no hay cable de electricidad externo, evitar la vergüenza de la falta de energía repentina durante el uso, es por eso que es una grabadora láser portátil inalámbrica de grado industrial real. Ligera y multifuncional es especialmente adecuada para el grabado en piezas de trabajo grandes, pesadas o difíciles de mover, disponible para el marcado rápido de contenidos en acero, plástico, madera, papel, piedra, etc…