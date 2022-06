¿Cuántas veces más?

Habló Victoria Mateluna: víctima de violencia sexual, que ahora denuncia ser revictimizada por el Estado que no le permite ver a su hija

“Dicen que no estoy en condiciones de hacerme cargo de ella, pero no es así. Ella necesita estar conmigo al igual que yo con ella”.

La joven, que ahora tiene 21 años, decidió otra vez recurrir a los medios de comunicación para contar un nuevo calvario. Hace meses que desde el Hogar donde se encuentra su hija de 5 años le impiden el contacto y denuncia que teme que “ la entreguen en adopción”.

“Dicen que no estoy en condiciones de hacerme cargo de ella, pero trabajo, tengo donde vivir y lo más importante es que mi hija pide estar conmigo” expresó en diálogo con Infosur.

Victoria Mateluna, vivió un calvario desde niña. Primero fue abusada por el padrastro de su madre – Carlinchi- abusos de los cuales nació una niña “F”; el chacal fue condenado a 17 años de prisión en noviembre de 2019. En marzo de 2018, denunció haber sido abusada sexualmente por 10 hombres en una vivienda del barrio Santa Rosa de Florencio Varela, los mismos recibieron penas de entre 15 y 16 años de prisión en diciembre de 2021. Todos fueron juzgados por el Tribunal N° 1 de Florencio Vareala.

En diciembre de 2021 con sus agresores tras las rejas – Carlinchi y los de la violación grupal- la joven varelense creyó que su vida iba a ser mejor junto a su pequeña hijita y sus familiares, pero no fue así; los traumas que sufrió por los abusos le causaron estrés postraumático que desencadenó en que su psiquis necesitara parar. “Tuve unos ataques y depresión, pero ya estoy bien, pensando en lo mejor para mí y mi hija” contó Victoria que recordó que por los problemas de su salud debió apartarse de su hija, “se la llevó minoridad y yo les pedí que se hiciera cargo mi hermano Oscar, pero ellos nunca hicieron lo que les solicité. Nunca dejaron que él la viera y ahora me niegan el contacto, tanto por teléfono como presencial. Me dicen que tengo que ir al Juzgado de Menores” la cual hoy desea a gritos recuperar asegurando que “No quiere que la den en adopción, ella quiere estar conmigo al igual que yo”.

“Pido ayuda, para que me escuchen”

En un mensaje de audio, Vicky como la conocimos expresó su clamor desesperado “Hola mi nombre es Victoria Mateluna, yo le quería pedir ayuda por mi hija. Ella está en un hogar y Niñez no me la quiere dar. Ya pasó 6 meses y ahora maneja la causa el Juzgado Número 2. Si no hago nada la dan en adopción .Yo y ella no queremos”. Aclaró que “En 2019, sufrí una violación en manada y no estaba. Siempre traté de hacer todo lo posible y no sé qué hacer. Por eso pido ayuda, para que me escuchen”.

Victoria habló con Infosur diario y abrió su corazón “quiero tenerla conmigo antes q la den en adopción”. “La iba a ver hasta hace dos meses al hogar Nomadelfia que está en El Pato ahí actuaba Niñez de Varela, pero hace un mes tomó todo el Juzgado de familia 2 y no me la dejan ver” dijo y aclaró “cuando yo no estaba bien – por lo de los abusos- intentamos hacer todos los trámites para que quedara en guarda de mi hermano y su señora; se presentó todo y de Niñez nos dijeron que estaba todo bien, pero después de 6 meses salieron diciendo que mi hermano no está apto para ver a mi hija”.

Según la joven, el organismo de niñez local le manifestó que “no estoy bien económicamente para tenerla y que mi hermano tampoco, y que ese es el motivo de por qué no se la dieron en guarda”.

Además, aclaró Mateluna que se contactó con el Hogar, le tomaron los papeles y cada vez que intento consultar para ver a su hija “F” de 5 años, no recibió respuesta. “Mirá mi hermano mando por whatsapp a el Hogar todos los documentos que demuestran que es el tío y lo bloquearon” dijo y recalcó “En Niñez evadieron mis consultas y por mensaje al Hogar de muy mala manera me dijeron que vaya al Juzgado para poder verla, tengo miedo que la den en adopción”.

Según pudo saber este medio, el hogar donde se encuentra la hija de Victoria es dirigido por una ex funcionaria de la comuna de Florencio Varela Laura Vivas y el Juzgado de Familia 2 que estaría con la causa está a cargo de la 2 de Dra. Jorgelina Martín.

Una vida marcada por el dolor y los abusos

Victoria fue abusada desde sus 11 años por su padrastro producto de estos a los 15 dio a luz a una nena en el baño de la casilla que compartía con su madre y su violador. A Victoria su madre nunca le creyó los abusos, pasado el tiempo pudo contárselo a un jovencito con el que tenía un noviazgo, realizó la denuncia correspondiste, pero la Fiscalía archivó la causa. En marzo de 2018 cuando Victoria denunció la violación grupal de la cual fue víctima, el movimiento mediático de la misma hizo reabrir la investigación con la que en noviembre de 2019 el TCO 1 de Varela condenó a Carlinchi a 17 años de prisión.

En marzo de 2018, Victoria tenía 17 años había ido a una juntada con amigos en una casa de su barrio en Santa Rosa de Florencio Varela. Allí fue violada por diez varones que se turnaron para violarla y humillarla hasta que perdió el conocimiento. Por el brutal ataque y violación grupal el Tribunal Oral Criminal Nº1 local los condenó en diciembre del 2021 a penas de entre 15 y 16 años de prisión en Un fallo judicial histórico con perspectiva de género.