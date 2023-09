Cuáles son los manjares del infinito cinturón verde de Florencio Varela

En el corazón del cinturón verde de la provincia de Buenos Aires, el distrito de Florencio Varela se erige como un epicentro de la rica cultura pampeana e inmigrante que dejó una profunda marca en el paisaje rural. Aquí, entre bosques y humedales, se despliega un universo de experiencias que invitan a conectar con la naturaleza y la tradición local.

Uno de los tesoros de este enclave es la casa natal Museo Histórico Provincial del afamado escritor Guillermo E. Hudson, cuyos cimientos se remontan al siglo XVIII. Este santuario cultural ofrece a los visitantes senderos autoguiados que serpentean entre árboles centenarios, puentes de madera y miradores estratégicamente ubicados para avistar la rica fauna autóctona y la exuberante flora que caracteriza la región.

El cinturón verde de Florencio Varela y la frutilla

Cinturón verde y un fruto rojo en Florencio Varela

Noviembre es un mes especial en Florencio Varela, cuando los jardines se visten de rojo y blanco para celebrar la Fiesta de la Frutilla. Los canastos repletos de frutillas, auténticas joyas de la tierra, deslumbran a los asistentes con su sabor inigualable. La Secretaria de Turismo municipal, Mariana Oviedo, destaca las múltiples formas de disfrutar de este fruto: «Es un regalo de la naturaleza que podemos degustar fresco, deshidratado, congelado o en conserva. Su versatilidad es inigualable».

Pero la Fiesta de la Frutilla en Florencio Varela no solo es una celebración culinaria, sino también una plataforma que resalta el importante papel social que desempeña la producción frutihortícola en la región. «Genera una demanda significativa de mano de obra en el campo y la industria, contribuyendo al tejido social y económico de la comunidad», añade Oviedo.

Los amantes de la frutilla encuentran en esta provincia un verdadero paraíso para sus paladares. En el Museo Hudson, la feria despliega un festín de postres cremosos, helados, golosinas y mermeladas, todos con la frutilla como protagonista indiscutible. El lugar, además, ofrece un entorno de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza, una paleta de colores y aromas que contrasta con la agitación de las grandes urbes.

Frutilla en General Rodríguez

En General Rodríguez también hay frutilla.

El rasgo campestre de General Rodríguez y la inmensidad de sus espacios verdes invitan a la práctica de polo, paseos en sulky, cabalgatas, vuelos en paramotor y parapente y recorridos a pie o en bici.

Todos los fines de semana, las visitas guiadas -generalrodriguez.gob.ar/turismo/- proponen sumergirse en la exuberancia natural del paisaje. “Avistajes de flora y fauna autóctona, Trekking Tour, Bike Tour, Walking Tour y circuitos por la Esquina Cultural y Mercado de Arte”, detalló Renzo Retamozo, director de Turismo y de la Reserva Natural del municipio, sobre las atracciones imperdibles. Se trata de un lugar único de protección del ecosistema bonaerense con circuitos por “las fascinantes laderas de los arroyos La Choza y Durazno, de baja dificultad y aptos para todas las edades”, agregó el funcionario.

Este destino turístico es, además, uno de los grandes productores de frutillas en la provincia de Buenos Aires. Desde el 13 hasta el 16 de octubre se celebra la Fiesta de la Frutilla, donde productores, artesanos, gastronómicos y artistas locales ofrecen sus mejores creaciones gastronómicas.

“Realizaremos un fantástico concurso de postres locales preparados con este fruto rojo rodriguense y todas las personas podrán degustar y participar en las charlas y las recetas”, concluyó.

General Rodríguez y Florencio Varela tientan a las y los turistas con deliciosas elaboraciones que tienen a la frutilla como principal ingrediente. Viajar por la provincia de Buenos Aires es disfrutar y los paladares que aman este fruto rojo lo saben.