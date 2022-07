Cuáles son los diez barrios de Varela con toda la luminaria pública full led

Durante el primer semestre del 2022, más de 2600 nuevas luminarias fueron colocadas en Martín Fierro, Villa Cirio, López Romero, Villa Susana, Curva de Chávez Norte, Mayol, Villa Vatteone Centro, Villa Vatteone, 5 de Enero más San Emilio.

De ese modo, fueron los primeros en alcanzar la totalidad con esta moderna tecnología en el alumbrado público como parte de un proyecto que el Ejecutivo local estipuló expandir en todo el territorio.

El intendente -Andrés Watson- detalló: “Como parte de una planificación estratégica, desarrollamos las labores con prioridad en los sectores de mayor circulación como accesos al distrito, arterias de conexión, circuito del transporte público con beneficio directo a la ciudadanía”.

Respecto a las características del Light Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz), el Alcalde destacó el aporte para una mayor “sustentabilidad por su menor consumo y extensa vida útil, además de una calidad lumínica con potencia superior”.

“Conjuntamente, en cada uno de los puntos hicimos tareas integrales para que vecinos y vecinas tuvieran la posibilidad de vivir mejor. Un aporte más a las medidas de seguridad necesarias para su tranquilidad”, ponderó.

En su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante este año, el Mandatario comunal anunciaba la instalación de 7300 artefactos. Durante los cuatro meses posteriores, pusieron 6541 luces en todo el partido.

Frentistas

Juan Carlos -dueño de una carnicería en Mayol- remarcó que gracias a los trabajos ejecutados pudo ampliar su horario de atención. En este sentido, manifestó: “Quedó excelente. Agregaron más lámparas. Lo que antes era oscuro, ahora fue transformado”.

Con 47 años de residencia en López Romero, Antonio calificó como “bárbaro” el recambio que fue “un adelanto transcendental”. “En todo el tiempo que viví acá, fue el gobierno que más hizo por este lugar. No sólo por este despliegue, en la limpieza también”, puntualizó.

“Nos daba desconfianza salir de noche. Ahora, no. Un millón de gracias”, declaró emocionada Cecilia, radicada hace tres años en 5 de Enero.

“Antes, al estar tan oscuro, sufríamos robos constantes”, contó la mujer. “Un día vine de la Universidad y estaba todo iluminado. Me sorprendí, no lo podía creer. Le pregunté a una señora de al lado de mi casa qué había pasado. Me dijo que habían venido del Municipio más temprano”, continuó.

Marcia, con más de dos décadas en San Emilio, reveló: “Cuando regresaba de mi empleo, me daba miedo caminar por las veredas. Ahora, no”. Por último, destacó la importancia de “ver con claridad”.