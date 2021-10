Cuáles son las claves de la campaña para las elecciones 2021 de Diego Santilli

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Facundo Manes lanzaron hoy la campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre con promesas de bajas de impuestos, endurecimiento de penas para distintos delitos y más policías en la calle para prevenir el delito.

«El 12 de septiembre ganaron ustedes, ganaste vos que quisiste un cambio, ganaste vos que dijiste por acá no. Dijiste ´hay un nuevo camino, un nuevo rumbo, podemos empezar de nuevo´. Hay que sanar las heridas de la pandemia, volver a las bases. Los argentinos queremos trabajar, educarnos y vivir en paz», dijo Santilli durante un acto en el partido bonaerense de Tigre.

Destacó que «en cada rincón de la provincia» que visitó durante la campaña, los bonaerenses le marcaron que «no alcanzan» a cubrir sus gastos «con la changa».

«Me dicen que con la changa no les alcanza, que ya se acabó hace años, que no tienen ese aburo que les permitía salir adelante, comerciantes que lo perdieron todo, que no pueden contratar gente. Y lo peor, cuando vos tenés para dar, te quieren retirar, cuando tenés mucho para dar y pelear», dijo Santilli en el lanzamiento de la campaña de Juntos en territorio bonaerense.

«Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, tenemos que bajarle los impuestos a los que producen para que puedan generar trabajo y acompañar a comerciantes que quieren salir a flote», completó.

Con ese objetivo, propuso «avanzar con la ley de empleo joven» para que «no se vayan y se queden acá».

«En cada rincón de la provincia, los papás y las mamás me dicen que quieren que sus hijos se eduquen, aprendan. Terminemos con que si hay que abrir o cerrar las aulas. Las aulas tienen que estar abiertas y los estudiantes en las aulas», remató.

En su mensaje, Santilli propuso salir «a buscar a 500 mil chicos y jóvenes que abandonaron la educación en pandemia» y «trabajar para que haya infraestructura y conectividad adecuada para fortalecer el futuro» de los jóvenes, con una «educación pública de calidad».

Remarcó que «en cada rincón» de la provincia, la gente le dice que no quiere «seguir viviendo con miedo, a que pase algo en su casa, o en la calle, que los roben o maten».

«La gente quiere estar libre y que los delincuentes estén presos», enfatizó y agregó que para ello es necesario «sacar a todos lo policías para que estén en la calle, en paradas de colectivos, en estaciones de tren, en las plazas, previniendo».

Santilli prometió «endurecer las penas, terminar con la puerta giratoria y frenar las excarcelaciones» porque, dijo, «es la única manera de vivir en paz».

«Tenemos que hacerlo juntos, compartimos los valores, que son tus valores», proclamó el candidato que encabeza la lista de Juntos para la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Por su parte, el candidato Facundo Manes, recomendó leer un artículo del periodista y politólogo José Nathanson sobre «las almas rotas» y en ese sentido afirmó: «Somos un país con el alma rota».

«La del 14 de noviembre es una elección por el alma de la Nación, para sentirnos parte de la Nación. Un chico que no puede alimentarse en un barrio de Quilmes debe ser nuestro hijo; un anciano que no pueda comprar la medicación en Tigre debe ser nuestro padre y alguien sin trabajo en Pergamino debe ser nuestro hermano. Ese es el sentido de Nación», explicó Manes durante su mensaje.

El neurólogo aseguró que es necesario «dejar de administrar la pobreza» y afirmó que para lograr un cambio «no podemos hacerlo con las prácticas de siempre, las fórmulas y las mismas personas de siempre», sino que se requiere que «muchos se incorporen a la política y pensar en grande».

«No es momento para las mañas de la vieja política, sino para recuperar la autoestima colectiva y reconstruir el país casi como fue la reconstrucción democrática de los 80. Hoy hay que construir hacia el siglo 21 y eso es invertir en la primera infancia, invertir en educación de calidad, en salud, que no es solo la lucha contras las enfermedades sino salud como parte del desarrollo económico, invertir en ciencia y tecnología», apuntó.

En el acto también estuvo la candidata Graciela Ocaña, quien evaluó que en las elecciones primarias del 12 de septiembre último «millones de bonaerenses y argentinos dijeron basta a vivir en la inseguridad, a escuelas cerradas, a pérdidas de comercios y de puestos de trabajo, y a un gobierno que dice una cosa y hace otra, un Gobierno de espaldas a la gente».