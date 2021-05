¿Cuál sería la mejor vacuna de COVID19 considerando la situación de Argentina?

Para la asignación de las franjas en el parámetro de los DISPONIBILIDAD se usó la franja verdepara los proveedores de vacunas que han cumplido en la mayoría con sus compromisos de entregas de vacunas.La franja amarrillase asignó a todos los proveedores de vacunas que han presentado retrasos aislados en la entrega de vacunas y también a las vacunas de tipo subunidades proteicas aunque estén recién en la Fase III de los ensayos clínicos por el motivo que una vez finalizados los ensayos clínicos se puede elevar la capacidad de producción extremamente rápido para esos tipos de vacunas ya que requieren procesos básicos de producción que están disponible en casi todos los países del mundo. La franja roja se aplicó a todas los proveedores vacunas que han demostrado retrasos severos en la entrega de las vacunos y a vacunas que no se encuentran disponible para la comercialización actualmente y no son del tipo de subunidades proteicas.

Para la asignación de las franjas en el parámetro de los REQUERIMIENTOS LOGISITCOS DE REFRIGERACI Ó N se usó la franja verdepara las vacunas que permiten transporte y almacenamiento de varios meses a una temperatura superior a Zero grados Celsius La franja amarrillase asignó a todas las vacunas que requieren temperaturas hasta -20° Celsius. La franja roja se aplicó a todas las vacunas que temperaturas iguales o inferiores a -20° Celsius.

Todas vacunas que cuentan con permisos de emergencia en múltiples países se consideraron confiables. Está claro que ese parámetro se presta a interpretaciones subjetivas hasta a politizaciones. Por eso se adoptó el enfoque de buena fe para todas las vacunas sabiendo que hay cuestionamientos en casi todas las vacunas. Como, por un lado,a la tecnología mRNA que no se ha utilizado nunca en ninguna vacuna aprobada anterior a las vacunas de COVID 19 y por otro lado cuestionamientos en los ensayos clínicos en algunas vacunas (por ejemplo, de AstraZeneca o Gamaleya).

El último factor considerado en el análisis, que probablemente no se puede tratar con 100% de objetividad es el tema de la CONFIABILIDAD en una vacuna. Sin embargo, es un factor importante.

Otro parámetro que influye no solo económicamente sino hasta puede convertirse prohibitivo son los REQUERIMIENTOS LOGISITCOS DE REFRIGERACI Ó N en el transporte y almacenamiento de una vacuna. En un país extenso con áreas importantes de restricciones de acceso y limitaciones en la infraestructura de refrigeración un requerimiento de almacenaje a temperaturas muy debajo de cero se convierte en un obstáculo importante.

Por supuesto el tema económico siempre es un parámetro para considerar, especialmente si el país no cuenta con medios económicos privilegiados. Es una diferencia relevante si 80 millones de vacunas de van a costar 800 Millones o 2.400 millones de dólares. Así es aconsejable considerar el PRECIO de las vacunas en la decisión.

Le evaluación no pretende ser una guía para una decisión individual de una persona en el momento de pensar cual vacuna aplicarse. En dicha decisión deben prevalecer criterios estrictamente medicinales . El análisis se trata a su vez de aclarar parámetros en el momento de que un país como Argentina tiene que decidir cual vacunas sean las más adecuadas para su campaña de vacunación masiva.

