Crimen en la “Favelita” de San Nicolás condenaron en juicio abreviado a los asesinos de Matías Maidana

Asi lo confirmó Viviana Zarate, madre del joven Matías Maidana que perdiera la vida el 23 de noviembre de 2019 al quedar en el medio de un enfrentamiento de dos dealers que peleaban por la comercializaciòn de drogas en la Favelita de San Nicolas y El Molino de Florencio Varela. Si bien el monto de la pena no compeza la perdida familiar aseguraron “A nosotros nos mataron en vida, no comprendemos porquè lo hicieron”.

Viviana Zarate aún sufre la predida de su hijo y apuntala como puede a los hermanos Matías. Continua viviendo en su casa, en esa que con tanto sacrificio construyó en el asentamiento 3 de noviembre conocido como “La Favelita”. Allí Matías de 21 años perdió la vida el 23 de noviembre, al quedar entre las balas de dealers que intentaban apoderarse de más territorio para comercializar la droga

En un juicio abreviado el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Florencio Varela condenó a Ezequiel Darío Provenzano por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (artículo 41 bis y 79 del Código Penal) y a Ignacio Martín Fleitas por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa (artículo 41 bis 42 y 79 del C.P.).

Acerca del monto de las penas Zarate – madre de la victima- comentó que, el juez doctor Santiago Zurzolo Suarez le impuso a Provenzano 12 años de prisión, asesorías y costas como autor del crimen del cual fue victima Matías Maidana. En tanto, a Ignacio Martín Fleitas 5 años y 6 meses de prisión accesorias legales y costas. Los acuerdos abreviados se firmaron en las audiencias del 20 de agosto y del 26 de agosto en el caso de Fleitas.

Provenzano fue el que disparó contra Maidana y Fleitas fue complice del crimen del cual fue víctima Matías, que tenía 21 años cuando fue asesinado en el barrio la Favelita de San Nicolás el 23 de noviembre de 2019. En un hecho que causó conmoción de todas las vecinas y vecinos de esa zona de Florencio Varela.

“Accedi a hacer un juicio averviado por que mi familia quedó muy mal con la muerte de Matías, ya pasaron 2 años y medio y no sus hermanos no pudieron recuoerarse del dolor de perder a su hermano” dijo la vecina que con la muerte de su hijo inició una lucha para que los que comercializaban estupefacientes en la favelita dejaran de hacerlo. Lamentablemente a día de hoy la situación no mejoró.

Dolor que no cesa

Viviana Zarate sigue viviendo en el barrio donde le quitaron a su hijo.Comentó que pudo hablar con el juez que impuso las condenas a los participes en el asesinato de su hijo “Le expliquè que mi hijo a ellos no los conocía, pero que la que los había visto en la zona del barrio vendiendo drogas fue mi otra hija”dijo y remarcó que “con la condena nuevamente mis otros hijos están mal. No pueden entender que le hayan dado tan pocos años por matar a una persona”.

“A nosotros nos mataron en vida… Todos acarreamos depresion y estamos mal . Mis hijos piensan constantemente en su hermano y en lo injusto que fue su muerte”repitió en la nota y se cuestiona “Para todos superar la muerte de un chico que era sano no es facil”.

Buen pibe

Recordemos que Maidana era peluquero, colaboraba con un equipo de futbol femenino del barrio e intentaba que jovenes y niños de la favelita del barrio El Molino no ingresaran en las drogas. La noche del 23 de noviembre de 2019 fue a buscar a una de sus hermanas y quedó en medio de una balacera en la que se enfrentaban dos bandos de dealers que comercilizaban estupefacientes en esa zona.

“ Mi hijo era un pibe muy sano,una muy buena persona que hasta ahora no caigo como me lo quitaron” recordó su madre a este medio y remarcó “ No encuentro el porqué de tanta saña , de tanta sizaña contra él”.

Por último, la mujer que durante 2019 y 2020 realizó varias denuncias y marchas a la Comisaria Segunda de Km 26 para que el barrio sea limpiado de la venta de drogas sentenció “Le pedí al juez que no les de ningún tipo de beneficios a estos asesinos. Ellos se llevaron la vida de mi hijo, un buen pibe y no merecen salir”.

Romina Martinez Parfeniuk