Crimen de Lautaro: denunciarán a la fiscal Dongiovani ante el Tribunal de Disciplina

La madre de Lautaro Morello, el joven que había desaparecido junto a su amigo Lucas Escalante en Florencio Varela y fue hallado asesinado y calcinado en Guernica, volvió a reclamar que una fuerza de seguridad federal investigue la muerte de su hijo y criticó a fiscal Mariana Dongiovani, la misma que estuvo a cargo de la investigación de la “Masacre de Varela”, por estar “encaprichada” con mantener a la policía bonaerense en la pesquisa.

Se trata de Estefanía Morello, quien dijo que “Por ahora no se sabe nada”, sobre los avances en la investigación a más de mes del hecho.

“Yo no quiero hablar más. Si fuera por mí, me mataría ahora. No puedo seguir viviendo con tanto dolor, a mí me sacaron a mi bebé. Y tengo que estar dependiendo de una fiscal que está encaprichada con que la causa la siga la Policía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Estefanía.

La mujer contó que ella está pidiendo que “aparten a la policía bonaerense porque están implicados”.

“Yo quiero que otra fuerza se haga cargo de la causa. Yo quiero que Policía Federal, Gendarmería u otra fuerza investigue la muerte de mi hijo”, reclamó la mujer, quien comentó que se puso en contacto con la asociación Madres del Dolor y que también tuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque después no avanzó el pedido.

Por la investigación del crimen de Lautaro, presentarán una denuncia contra la fiscal.

“A mí me sacaron a un nene, mi hijo no era un delincuente, no era nada. Era un nene criado con amor. No tengo por qué estar pasando por todo esto”, comentó.

Y agregó: “Lo quemaron como si fuera una basura. ¿No tengo demasiado sufrimiento para que esta maldita fiscal todavía siga empecinada en que la policía bonaerense continúe con la investigación? Yo quiero justicia. Mi hijo no se merecía morir de la forma en que se murió”.

Por otra parte, la mujer relató que pidió una audiencia con el gobernador Axel Kicillof pero desde la Unidad Gobernador, que comanda Nicolás Beltram, su secretario privado, no le respondieron. Este funcionario, justamente, fue quien agredió en forma verbal a Infosur cuando se le quiso preguntar sobre el caso.

Consultada sobre si cree que la familia de Lucas Escalante conoce el motivo del asesinato de su hijo, señaló que “si”.

El abogado de la familia de Lautaro confirmó la presentación ante el tribunal

En tanto, su abogado, el Dr. Carlos Dieguez, confirmó a Infosur que se encuentra elaborando una denuncia contra la fiscal para ser presentada ente el tribunal de disciplina: “No entendemos por qué no cumple con la resolución que indica que cuando un integrante de una fuerza está mínimamente sospechado no puede continuar con la investigación del caso”, remarcó.

Por su parte, el abogado en declaraciones periodísticas señaló que a la familia le llegan cotidianamente mensajes y versiones sobre la posibilidad de que Lucas Escalante, que lo pasó a buscar a Lautaro el 9 de diciembre y todavía se encuentra desaparecido, esté vivo. Y en ese contexto, remarcó una posible ruta a Paraguay o México. “Son versiones y mensajes que le llegan a la familia”, dijo el abogado a la vez que sostuvo que la fiscal se empeña en “vender un paquete con la teoría de los vales de nafta. Si ese es el móvil, acá falta gente”, señaló.

El caso tiene, hasta el momento, dos detenidos: Cristian Centurión, cadete de la Policía Bonaerense e hijo de un comisario de la fuerza; y su primo, Maximiliano Centurión. Se los acusa de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”.

Mariana Dongiovanni, fiscal de la causa, sospecha que detrás del asesinato de Lautaro y la desaparición de Lucas anida un posible negocio sucio con los vales de nafta que la Policía bonaerense recibe para cargar los tanques de los patrulleros. Aunque esta pista se encuentra bajo investigación, la familia Morello cree que la víctima “vio algo que no tenía que ver”.

El crimen, la desaparición y el misterio

Se sabe que los jóvenes desaparecieron cerca de las 22.30 del viernes 9 de diciembre. A esa hora, sus teléfonos dejaron de emitir señal. Un rato antes, Lucas había pasado a buscar a Lautaro en un BMW 135 color azul. La idea -según mencionaron ambas familias en un principio- era celebrar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Luego se conoció que, en realidad, se habrían encontrado con Cristian Centurión, uno de los detenidos. Hay dos pruebas que alimentan esta sospecha: primero, un testigo declaró haber visto a los dos jóvenes en la zona y mencionó que le preguntaron dónde quedaba la casa del acusado. Además, los detectives de la Unidad Funcional N°2 de Florencio Varela accedieron a las redes sociales de los chicos y encontraron un mensaje en el que Lucas le dice a un amigo: “Vamos a lo de Cristian a buscar unos vales de nafta”.

Tras un relevamiento de las cámaras de seguridad de una estación YPF ubicada en la ruta provincial 53, en el barrio La Capilla de Varela, los investigadores detectaron que minutos después de la medianoche del viernes Cristian Centurión compró nafta y la cargó en un bidón.

Esta pista está vinculada a los dos hallazgos clave que hasta ahora tiene la causa: el BMW de Lucas que apareció completamente incendiado en Guernica, y el cuerpo de Lautaro que fue hallado semicalcinado tras haber sufrido -según reveló la autopsia- una asfixia mecánica que le provocó la muerte.

Mientras tanto, la familia de Lautaro denunció amenazas y reclama que la Policía de la Provincia de Buenos Aires se aparte del caso. Piden también que la investigación recaiga en alguna fuerza federal -Policía Federal Argentina, Gendarmería o Prefectura Naval” y que el expediente sea instruido por la Justicia federal.