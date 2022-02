Creer o reventar: La foto de Menem para mufar a Gimnasia en un cruce contra Banfield es viral ¡Mirá el video!

Lo cierto es que el hecho vuelve a reflotar la superstición latente de que el ex mandatario es ‘yeta’ por lo que desde hace muchos años los argentinos que lo nombran suelen tocarse un testículo a modo de protección.

Entre los comentarios más destacados, un usuario siguió ‘descansando’ al equipo perdedor considerando: “¿M*nem con G*mnasia no se deberían cancelar mutuamente y generar suerte?”.

La euforia de los hinchas fue tan automática como la reacción de los tuiteros a la publicación. Más de mil compartidas, casi 9 mil me gusta y alrededor de 300 comentarios para ovacionar la cábala que habría ocasionado la derrota aplastante del equipo visitante.

Minutos después que terminara el partido, el usuario @Nikituus_ publicó un video donde se lo puede ver a él mismo sosteniendo su celular con una foto del fallecido ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, mientras Enrique Bologna le atajaba nada menos que un penal a Brahian Alemán.

La sorprendente efectividad de una cábala bien argenta en la cancha sigue girando en las redes sociales como la pelota que no entró. El lunes a la noche, Gimnasia cayó ante Banfield por 4 a 0, y en Twitter revelaron el motivo.