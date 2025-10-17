Creen que el triple crimen fue por droga robada que se vendía en Florencio Varela

La Justicia bonaerense comenzará este viernes las indagatorias a los nueve imputados por el triple crimen de Florencio Varela y que, según una resolución judicial reciente, tendría como principal hipótesis del móvil el robo de droga que se distribuía en el distrito. Los testimonios van desde los 30 kilos a los 300.

El documento firmado el 16 de octubre por el Ministerio Público Bonaerense revela que la droga sustraída pertenecía a una organización criminal asentada en Varela, con “estructura estable y permanencia en el mercado del narcotráfico”.

Esa red —según la investigación— operaba en distintos barrios del distrito y abastecía al narcomenudeo local. El robo habría desatado la venganza que terminó con el asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo.

El expediente detalla que entre el 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta una vivienda en calle Chañar 702, barrio Villa Vatteone, donde fueron retenidas contra su voluntad, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas.

Los cuerpos fueron enterrados en un pozo excavado previamente, dentro de la misma casa. La camioneta fue luego destruida para borrar pruebas.

Entre los imputados figuran Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”), Milagros Florencia Ibañez, Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, entre otros.

La acusación incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada, en concurso con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

La audiencia de indagatoria se realiza desde las 6 de la mañana de este viernes 17, bajo un fuerte operativo de seguridad. Las defensas fueron notificadas y los imputados trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La fiscalía busca determinar la responsabilidad individual de cada acusado y el alcance de la red narco local, cuya estructura habría motivado la ejecución de las víctimas.

El expediente también incluye una segunda imputación: el encubrimiento posterior al crimen. Según la causa, el 23 de septiembre, Parra e Ibarra limpiaron y alteraron la escena para eliminar rastros del asesinato.

La resolución judicial no solo confirma la hipótesis de una venganza narco, sino que ubica el epicentro del conflicto en Florencio Varela, donde se distribuía la droga robada.

El caso expone una trama de violencia estructural, connivencias y poder territorial, en un distrito donde el narcotráfico sigue siendo un actor invisible, pero determinante.

El llamado “pozo del horror” de Mayol simboliza una herida abierta en Florencio Varela, donde la pobreza y la exclusión se cruzan con las redes del narcomenudeo.

Hoy, mientras los acusados enfrentan sus primeras indagatorias, la Justicia intenta reconstruir una historia de traición y muerte que desnudó la trama narco que opera en las sombras del sur del conurbano.