Créditos Anses para trabajadores: cómo pedir hasta $400 mil en Varela, Quilmes y Berazategui

La nueva línea de créditos de hasta $ 400.000 destinada a trabajadores en relación de dependencia, incluído Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, está disponible desde hoy en el sitio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para usar en consumos con tarjeta de crédito y con un interés bonificado, a devolver en 24, 36 y 48 cuotas.

Según informó Anses, el sitio registraba esta mañana un alto nivel de demanda, en el primer día disponible para realizar el trámite, y funcionaba sin inconvenientes.

«Es un crédito de hasta $ 400.000 y pueden acceder unas 4 millones de personas. El monto del préstamo se acreditará en la tarjeta de crédito, lo que permitirá que muchos se puedan desendeudar o incluso comprar algún electrodoméstico», señaló la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.

En declaraciones El Destape Radio, dijo que «desde hoy a las 10 se encuentra disponible en la página de Anses una pantallita bajo el título créditos Anses» y recordó que el trámite consiste en «ingresar ahí y simular el monto a pedir con un trámite virtual que permitirá validar la tarjeta de crédito, que debe estar vinculada a la cuenta sueldo, para debitar el pago del crédito a partir del tercer mes».

A modo de ejemplo, detalló que, «en el caso de los créditos por $ 400.000, se pagará una cuota de $ 19.000 por mes, lo que representa una tasa del 50%”, y recordó que “el trámite final se hará en las oficinas de la Anses, con un código que entrega la página y se valida personalmente».

Los créditos están destinados a personas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -trabajadores en relación de dependencia- cuyos ingresos no superen los $ 700.875 (brutos), a los que se les depositará en la tarjeta de crédito bancaria donde se perciben su sueldo.

Los préstamos podrán financiarse en 24, 36 o 48 cuotas con una TNA del 50% anual y el monto a pagar en cada caso variará de acuerdo con el dinero prestado y el esquema de devolución que se elija.