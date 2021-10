Coronavirus en Quilmes: son 14 los casos en un colegio y 250 aislados

«La pandemia todavía no pasó», remarca en un comunicado oficial el Colegio Don Bosco de Bernal, cuyas autoridades confirmaron 14 casos de coronavirus y 250 aislados, tras los positivos detectados y que despertó alarma en el sistema sanitario de Quilmes, tal como publicó el Portal Cuatro Medios.

El comunicado especifica que hasta el 7 de octubre fueron «las familias notificaron a la escuela 15 situaciones sospechosas o confirmadas de estudiantes, de las cuales 8 fueron casos positivos sin síntomas previos, 4 positivos con síntomas previos y 3 con síntomas compatibles con covid que luego resultaron negativos. Estamos hablando de un universo de 668 alumnos en el nivel”, detallaron.

Bernal, 8 de octubre de 2021



A la comunidad educativo pastoral

del Instituto Mons. Esandi

Queridas familias, estudiantes y docentes:



Ante la inquietud de nuestra comunidad del Esandi y de la obra en general me acerco a

informarles el estado de situación sanitaria y organizacional de nuestro secundario.

Desde la última semana de septiembre (como surge de la comunicación a la Inspección de

DIEGEP del día 2 de octubre) hasta el día de ayer (comunicación a DIEGEP del día 7) las

familias notificaron a la escuela 15 situaciones sospechosas o confirmadas de estudiantes,

de las cuales 8 fueron casos positivos sin síntomas previos, 4 positivos con síntomas

previos y 3 con síntomas compatibles con covid que luego resultaron negativos. Estamos

hablando de un universo de 668 alumnos en el nivel.

En todos los casos la escuela suspendió las clases presenciales de los cursos respectivos,

ya sea por la detección de síntomas, o por los resultados positivos de los test cuando no

se manifestaron síntomas previos. Varias familias hicieron llegar la información en horarios de

la tarde o de la noche (en diversos días) e inmediatamente se suspendió la presencialidad de los cursos respectivos ya desde el día siguiente a dicha comunicación.

Los cursos implicados son 8 y son los que tuvieron suspensión de la presencialidad. De estos, 2 la retomaron o retomarán el martes ya que en ellos cursan los/las tres estudiantes con resultados del test no positivos. El resto lo hará una vez cumplidos los 10 días desde el comienzo de su suspensión. Es de notar que de los 8 cursos, en 6 se trató de sólo un/a estudiante por curso.

Como tenemos grupos numerosos, fácilmente se llega a tener una gran cantidad de

alumnos que preventiva y temporalmente retoman la virtualidad de sus clases. Es así que

en el punto máximo hemos llegado a tener alrededor de 250 estudiantes con clases virtuales.

A los 15 estudiantes hay que sumar dos educadores que también dieron positivo y que, unos días antes de los resultados, habían sido aislados preventivamente a partir de síntomas menores pero compatibles con covid. Ambos con la vacunación de covid completa desde hace más de 15 días.

El equipo de conducción tomó las decisiones oportunas apenas recibida la información de los

diversos casos y siguió siempre los protocolos previstos en el Plan Jurisdiccional vigente en

nuestra provincia. Contemporáneamente el equipo mantuvo informadas de forma directa a las

autoridades educativas y de salud provinciales en diversas ocasiones por medio de contactos

generados por nosotros o por los funcionarios.

Nuestra situación pone en evidencia que la pandemia todavía no pasó. Lamentablemente

estamos viviendo un clima general de ilusoria pospandemia que no condice con la realidad.

Dicho clima posiblemente esté fomentado por el cansancio de tantos meses de cuidados especiales y restricciones, y también por declaraciones públicas de algunas autoridades al respecto. Lo que estamos viviendo no es extraordinario ni sólo nos toca a nosotros, ya que se está dando en diversas instituciones educativas tanto de nuestro entorno como de otros distritos y jurisdicciones.

Creo que en el mejor de los casos estamos apenas en el umbral de una especie de

prepospandemia, pero no podemos bajar los brazos. En nuestras escuelas seguimos cuidando

todos los protocolos vigentes, sobre todo el uso continuo del barbijo, la suficiente ventilación de los ambientes y la mayor distancia posible, así como la prevención y la activación de las

suspensiones apenas nos llega la noticia de una situación sospechosa. De todo esto, lo más difícil con niños y adolescentes es el distanciamiento social.

Lo que estamos viviendo nos recuerda que tenemos que seguir cuidándonos. Cada persona

es responsable de su propio cuidado (cuanto más edad, más responsabilidad asumida, por

supuesto), del cuidado de los demás (colegas, personas con las que se tiene que interactuar, etc.) y de las propias familias.

En este sentido la suspensión de la presencialidad en algunos cursos implica que el

estudiantado respectivo debe mantener su aislamiento, por bien propio y de los demás como

decía recién. Tenemos noticias de grupos de estudiantes que deberían estar aislados y sin

embargo se los encuentra “compartiendo” su aislamiento en algún espacio público y sobre todo en ambientes cerrados. Aquí apelo a la responsabilidad de cada joven y de las familias, porque de otra manera, si fuera de la escuela no se mantienen los cuidados necesarios, la prevención que se pueda hacer desde el ámbito escolar es poco efectiva. Por eso téngase en cuenta el tema de la participación en fiestas y lugares de recreación cerrados, sobre todo vespertinos.

Además es importante recordar que dichos cursos no entran en receso escolar sino que

pasan a la modalidad de virtualidad de tal manera que los docentes y los alumnos deben

continuar con las así llamadas clases asincrónicas (con los materiales a los que acceden por Go

School y/o por Classroom, por ejemplo) y sincrónicas (Meet, Zoom, etc.) respectivas. Al modo de como se hizo durante el tiempo de no presencialidad o de la semipresencialidad, la vicedirección supervisará dichas clases.



Respecto a la comunicación que algunos padres reclamaban, aclaro que cada curso que ha

debido suspender su presencialidad fue debida y rápidamente informado al respecto, porque las medidas se tomaron siempre en el menor tiempo posible y siguiendo los lineamientos oficiales.

Desde ya les agradezco los mayores cuidados que podamos tener y potenciar. Agradezco

también al equipo de conducción del secundario porque me consta el gran empeño en su labor y la seriedad con la que toman su responsabilidad y acción en bien de todos, sobre todo del

estudiantado.

Les pido a las familias que sigan informando lo más pronto posible los casos sospechosos o

confirmados que puedan surgir entre sus hijos a fin de que podamos activar los protocolos de

cuidado inmediatamente.



Nos encomendamos a Nuestra buena Madre y Maestra para que nos siga acompañando y

auxiliando en la tarea diaria.

Cordialmente,

P. Horacio A. López, sdb

Director General