“Conur Life”: el juego inspirado en Florencio Varela

Lucas Tejada, un joven nacido en el barrio Chacabuco de Florencio Varela, , creó su primera aplicación interactiva tanto para computadoras como celulares con tan solo veinte años y describió todo el procedimiento durante una entrevista en la Radio Municipal. Cómo es «Conur Life», el juego inspirado en el conurbano.

¿Cómo inició tu proyecto?

Surgió por “Tik Tok” en plena pandemia. Mi mamá creó su cuenta para subir memes o chistes sobre nuestra familia. En medio de todo eso, construí unos cascos de realidad virtual caseros sin giroscopio, un dispositivo necesario para celulares. Ella filmó el proceso de mi invento que luego fue viral: llegó a los dos millones de visitas. La gente me recomendaba estudiar programación por mi potencial y decidí darle una oportunidad. En cuanto empecé, fue fácil e hice un videojuego.

Tu propuesta resultó similar a un gran producto como “Grand Theft Auto”, ¿era tu favorito?

Sí, el “GTA San Andreas” fue de los primeros que conocí. Me enamoró por ser diferente, creado sin niveles, no fue lineal, presentó un mundo completamente enorme donde podías hacer lo que quisieras. Esa libertad fue lo que me iluminó a diseñar el mío con similares características, pero inspirado en mi país, mi ciudad, el Conurbano. Fue la influencia de mi hermano la que me ayudó a lograrlo.

¿Finalizaste la instancia de producción?

No lo terminé. Lancé la versión Beta para jugarlo sin todas las cualidades. Lo lancé el 30 de diciembre para computadoras; también lo subí a “Tik Tok” junto a todo el proceso de creación que fue viral. La gente terminó loca. Les gustó el diseño pixelar, retro. Ni bien lo saqué, los chicos ya lo quisieron descargar: tuvo cien mil visitas aproximadamente. Luego, junté plata para subirlo al “PlayStore”. Una vez disponible, explotó. En “Youtube”, subieron reseñas y varelenses comentaron que estaban re contentos porque el juego era “re Varela”.

¿Cuánto tardaste?

Arranqué en abril del 2021. Me metí en la programación sin saber nada. Miré tutoriales online porque los cursos estaban muy caros y no los podía pagar. Me propuse crear el GTA argentino: hubo algunos intentos, pero son pocos ni los terminaron. Por lo tanto, podría decir que diseñé uno de los primeros juegos de mundo abierto basados en la Argentina.

¿Por qué elegiste “San Hugo” como el nombre de la ciudad en el juego?

Por mi abuelo Víctor Hugo. Él falleció hace unos años y no le pude mostrar todo lo que hice con la programación. Siempre me incentivó. Confiaba mucho en mí. Por eso, decidí usar su nombre. La idea era crear una ciudad ficticia, más una parodia, una exageración cómica de Florencio Varela: la Peatonal, la Plaza de los Enamorados, el Hospital “Mi Pueblo”, el Estadio de Defensa y Justicia, el “Bicho Canasto”, lleno de guiños a los lugares de acá. Elegí mi ciudad.

¿Y el nombre del personaje?

Alexis. Quería un nombre bien argentino. La mayoría de los personajes no tuvieron género por eso me pareció copado. El usuario decidió cómo identificarse. Hasta ahora, no hubo misiones, pero la versión oficial planteó una historia para darle sentido. Desarrollé algo bastante interesante: las figuras en las calles fueron automáticamente aleatorias, muy difícil cruzarte con dos personajes totalmente iguales.

Para terminar, la descarga del juego…

Totalmente gratis desde “PlayStore” para celulares o por itch.io desde la computadora. Con la adaptación terminada, preví una versión paga para lograr apoyo, mediante algún adicional como arma diferente o algo sobresaliente. De chico siempre sufrí no poder comprar todos los juegos que quería por falta de plata, por eso la decisión de lanzarlo gratis y darlo a conocer.