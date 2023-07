Continúa la odisea de los alumnos estafados por el Centro Cruce Sur

Marcelo Ávila es uno de los 800 estudiantes que vienen denunciando haber sido estafados por el Centro Cruce Sur en el que cursaban estudios terciarios para recibirse como enfermeros, radiólogos, instrumentistas y otras especialidades. El grupo lleva denunciando la estafa e irregularidades y aseguran “Desde Región 4 de Educación se hacen los desentendidos y en provincia también. Nos cansamos de que nos estén haciendo perder el tiempo y bicicleteando con las respuestas” sentencia el grupo.

Indignado Ávila asegura que “junto a mis compañeros tenemos investigado a todos los que participaron de la estafa a alumnos y alumnas en el Centro Cruce Sur y lo vamos a hacer público. Estamos hartos de que nos bicicleten”.

«El ministerio de Educación Privado es cómplice con Región 4 y Cruce Sur de la estafa» refiere el alumno que cursó la carrera de enfermería en la sede de Florencio Varela y se enteró al cerrar la institución donde cursaba sus horas de práctica y sus materias aprobadas no tenían validez ya que el Centro no estaba en regla en ningún organismo. “A nosotros nos cobraban las cuotas y veíamos que visitaban el Centro personas de Jefatura Región 4 de educación. No vengan a decirnos que desconocían que habían irregularidades” sentencia Avila.

A continuación un fragmento de la carta presentada por los ex alumnos damnificados del Centro de Formación Cruce Sur: “Nos dirigimos a usted señor Hugo Leonardo Gomez para expresarle nuestro descontento, ya que no estamos viendo avances en el caso Cruce Sur, les pedimos y exigimos una inmediata solución, ya que si ustedes no agilizan los trámites para solucionar este tema perderemos otro año más. Y todo esto es por culpa de ustedes… Si llegamos a todo esto fue porque ninguno de ustedes intercedió desde un principio en esa

Institución. Ahora queremos que solucionen todas estas problemáticas.

Queremos que nos reconozcan las libretas y hagan el trabajo antes de que finalice el mes, de no ser así perderemos otro año y tendremos que tomar medidas legales mayores denunciándolos con la oficina anticorrupción por ser cómplices de Cruce Sur…

Estamos cansados de que su personal nos tome el pelo… De no tener la solución que planteamos procederemos a realizar las denuncias correspondientes y haremos nuevamente pública la noticia en los medios de comunicación y le enviaremos la noticia a todos los municipios para que se enteren todos lo que está pasando”.

“ Les mandamos esa nota a Hugo Leonardo Gómez de la Jefatura 4 de educación privada y evadió el tema. Ahora nos dicen que todo está en la Dirección General de Escuelas, pero nosotros estamos muy enojados por que nos vienen dando vuelta. Intentan cansarnos y que abandonemos el reclamo, pero no lo van a lograr. Todos los inspectores que iban y que los vimos estar en las instalaciones de Centro Cruce Sur tiene que hacerse cargo, por sus culpa y negligencia nosotros estamos perdiendo nuestros estudios y algunos hasta sus empleos” manifiesta indignado Marcelo Avila uno de los 800 damnificados por al estafa del centro de formación que tenía su central en Cruce Varela y filiales en Monte Grande, Lomas de Zamora entre otros puntos del territorio bonaerense.

El reclamo inicial de los alumnos de Centro del Sur

En marzo 2023, Infosur Diario dio cuenta del reclamo de un grupo de estudiantes y egresados del Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur», situado en la calle Mariano Sánchez de Loria 2157 de Florencio Varela que llevaban tres años reclamando que abonaron sus cursos, aprobaron las materias y que los estafaron. En su reclamo daban cuenta que “Cruce Sur» cerró, su dueña dejó la región y nadie se hace cargo de los certificados y títulos. Además, relataban que habían denunciado las irregularidades en la de DIPREGET de educación privada pero que estos no habrían elevado denuncia a la Dirección de Educación provincial.

Mariela y Marcelo Avila son solo dos de los más de un 800 de alumnos damnificados por “Cruce Sur”, el instituto de gestión privada de Florencio Varela habría estafado a estudiantes de distintas carreras (Tecnicatura Superior en Enfermería, Análisis Clínicos, Radiología, Ayudante Terapéutico).

El Instituto contaba con varias sedes Lomas, Quilmes ,CABA, Monte Grande y en la provincia de San Luis, todas con sede Central en Florencio Varela .

“Por lo que vengo averiguando con otros compañeros estafados. Todas las sedes son ilegales ya que desde Ministerio nos informaron que no es legal ejercer en varias sedes con un mismo número de DIPREGET” asegura Mariela que se puso al hombro el reclamo de sus compañeros.

Queremos una solución

Marcelo Avila y Mariela junto a sus compañeros llevan meses viajando a Quilmes y a La Plata buscando una respuesta y una solución para los 800 inscriptos desde 2018 estudiaron y se capacitaron en las distintas sedes del Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur”.

“Me faltaron 5 materias para terminar la carrera y cuando estábamos por terminar cierra la institución. Queremos que se hagan cargo de las irregularidades que permitieron los organismos de control. A nosotros nos tienen que dar un pase para terminar de estudiar en otro lugar y a los que se recibieron su título” denuncia Avila y subraya “Es muy triste lo que nos está pasando ya que muchos compañeros perdieron sus empleos al no darles la matrícula interna, ni el título a los que se recibieron mucho antes”.

Los estafados en el Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur” aseguraron a finales de junio que “Tenemos un paper con los nombres y fotos de todos los involucrados en esta estafa y si no nos dan una respuesta ya, no vamos a dudar en empapelar y escrachar a todos los que fueron parte de esta estafa por cómplices o por no controlar” anticiparon.